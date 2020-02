Enganchan por redes sociales 14 financieras fraudulentas; dos operan en Guadalajara

Las empresas “Soluciones y Negocios” y “Crédito Nacional Mexicano” ubicadas en Guadalajara, acaban de ser boletinadas por la Condusef, como empresas que suplantan la identidad de entidades financieras registradas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), con el fin de defraudar a personas que buscan contratar un crédito.

En el caso de la empresa “Soluciones y Negocios” utiliza la razón social de la entidad financiera “Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.” y contactan a usuarios a través de whatsapp, mientras que en el caso de “Crédito Nacional Mexicano” utilizan la razón social de la entidad financiera “Distribuidora de Apoyo Nacional e Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R” y se publicitan a través de una página web, correo electrónico y whatsapp.

Además de estas dos empresas ubicadas en Guadalajara, la Condusef alerta de la existencia de otras 12 empresas ficticias ubicadas a lo largo del país que suplantan la identidad de 11 Sociedades Financieras de Objeto múltiple y una Sociedad Financiera Popular.

Condusef describe que las empresas ficticias pueden promocionarse a través de las redes sociales, páginas de internet apócrifas o anuncios en periódicos y utilizar documentos, contratos y publicidad para ofertar supuestos créditos inmediatos y con pocos requisitos a cambio del pago de cantidades de dinero que deben pagarse anticipadamente por concepto de comisiones por apertura y/o fianza.

Las personas engañadas han pagado y perdido cantidades que van entre los mil hasta los 100 mil pesos, por lo que han tenido que recurrir ante el Ministerio Publico a presentar la denuncia correspondiente.

Condusef recomienda que antes de solicitar algún tipo de crédito: Evites contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos, verifiques que la Institución o Entidad Financiera este registrada ante la SIPRES que administra la Condusef, no proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito bajo ningún concepto, no entregues documentos personales o tarjetas de crédito, no des información ni realices operaciones a través de cualquier red social y no firmes ningún documento antes de leerlo detalladamente.

Para verificar la existencia de una empresa en SIPRES, da clic en el siguiente link: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp

NR