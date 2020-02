Viven calvario afectados por fraude en el Infonavit

Varios derechohabientes jaliscienses fueron afectados con el robo de su identidad para tramitar un crédito hipotecario que jamás solicitaron al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Ahora tienen que esperar un largo tiempo para que regularicen su situación.

Guillermo Llamas, a quien le falsificaron su identificación del Instituto Nacional Electoral (INE) y el sello de la compañía donde labora para obtener una casa de 1.8 millones de pesos en Ensenada, Baja California, es uno de los que han tenido que atravesar por este calvario.

“La Fiscalía todavía no me ha mandado el requerimiento para poderme presentar con Ciencias Forenses y realizar la prueba de grafoscopía. Una vez que me la hagan, la pasaría al Infonavit para que cancelen el crédito”, explicó.

“El trámite ha sido muy engorroso, son vueltas y vueltas con Fiscalía y lo único que te dice el Agente del Ministerio es que Ciencias Forenses no te da fecha”, añadió Llamas.

Arturo Cobo Gómez sufrió un fraude por un crédito de un millón de pesos para un inmueble en Tonalá y todavía no termina de resolver su problema.

“Mi abogada tuvo que ir varias veces al Infonavit, pero ya me dieron el dinero y mi cuenta de ahorro está otra vez reestablecida. Sin embargo, ahora nos hace falta hacer otra denuncia porque la casa la escrituraron a mi nombre”, mencionó.

A Mónica Arellano y Jessica Sandoval, trabajadoras en una empresa de tecnología, les robaron sus nombres para adquirir créditos por 1.4 y 1.5 millones de pesos, respectivamente, para dos viviendas en Tepic, Nayarit.

“Mi caso todavía no se resuelve. En noviembre pasado finalmente se recabó toda la información que pide el Infonavit para poderla enviar a México y allá den un dictamen para que se pueda restaurar mi cuenta, cancelar el adeudo y regresarme lo que se haya pagado hasta ahorita”, explicó Mónica.

Jessica Lucía Sandoval Aldrete también tramitó desde el año pasado la cancelación del crédito.

“Ya se mandó toda la documentación que pide el Infonavit, incluyendo un dictamen donde confirman que no es mi firma la que aparece en los documentos del crédito, para que se regresen las aportaciones y el dinero que tomaron de la Subcuenta de Vivienda”, comentó.

La Delegación Jalisco del Infonavit informó que se registraron 80 casos de robo de identidad y que a todos los afectados les devolverán el 100% de sus ahorros en la subcuenta de vivienda y reactivación del crédito.