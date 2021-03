Enferman por falta de higiene ante desabasto de agua en Tlaquepaque Centro

Desde que empezaron los cortes de agua en Tlaquepaque Centro hace un mes y medio, Rosa María Sea, quien vive en la calle Río Seco, se ha enfermado cuatro veces del estómago. Del dolor, incluso, se desmayó una vez.

"Por más que uno quiera lavar bien los trastes, es imposible"

“Aún anoche tenía temperatura. Yo digo que es por la falta de higiene, por más que uno quiera lavar bien los trastes, es imposible porque de un bote a otro queda grasa y tenemos que estar reciclando el agua porque no hay”, manifestó.

En la casa de Amparo Silva, sobre la calle Glendale, no es diferente. Pues por tratar de reciclar la poca agua que le llevan sus hijos en garrafones o cubetas, tampoco lava los trastes como antes, lo que también le provocó dolores de estómago.

"Si no nos morimos por la pandemia nos morimos por una epidemia por la falta de higiene”

“Tengo que hacer malabares para ahorrar la poca agua que tengo. Me baño a jicarazos y con esa agua le echo al baño, también le echo el agua con la que lavo trastes. El baño ya olía horrible. Si no nos morimos por la pandemia nos morimos por una epidemia por la falta de higiene”, expresó.

Además, lamentó que las plantas que adornaban su casa ahora están secas: “Es una tristeza, pero por una parte está bien para que todos valoremos el agua, porque es vida pero uno la desperdicia”.

Los cortes de agua fueron anunciados a inicios de este mes por el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Según justificaron, por la escasez en la presa Calderón. Sin embargo, la colonia Tlaquepaque Centro no se encontraba entre las primeras colonias que dio a conocer el organismo, ni siquiera entre las segundas que dividió por bloques.

Cumplen mes y medio sin agua en Tlaquepaque Centro

A la casa de la mamá de Celia Flores, también en la colonia Tlaquepaque Centro, han tenido que llevar garrafones de agua desde a mediados de febrero. Pues, aunque llegan pipas gratuitas a la colonia, ella no cuenta con aljibe para llenarlo ni con la fuerza para acarrear cubetas de la misma.

“Yo me imagino que en la noche cae poquita agua pero no sube al tinaco. Entonces, los que sí tenemos, le llevamos agua en garrafones para lavar trastes y echarle al baño, lo esencial. Dos o tres diarios. Cada año se iba, pero un día o un fin de semana, pero este año es demasiado. Tenemos desde la segunda semana de febrero así”, dijo.

Los locatarios fuera del mercado municipal también han sufrido por la falta del líquido, pues dentro del mismo sí les llevan pipas. Como Guadalupe, quien tiene un local de comida enfrente del lugar y tampoco tiene aljibe para que las pipas gratuitas lo rellenen.

“Yo estoy agarrando agua del mercado, mi mamá tiene su local ahí y me da. Ya tenemos un mes y medio así. Le he batallado mucho porque a cada rato mi esposo tiene que traerme botes, unos seis o siete al día, para el baño, para los trastes, para limpiar aquí porque hago comida y no puede estar sucio”, explicó.

Este miércoles, Hugo Luna, jefe de Gabinete del Gobierno de Jalisco, aseguró que Tlaquepaque Centro será una de las colonias que este fin de semana comenzará a restablecer su servicio de agua. Esto tras el operativo realizado en el Sistema Antiguo Lerma-Chapala para detectar tomas clandestinas que atentan contra el suministro de agua para la metrópoli.

NR