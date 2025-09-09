Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 9 de septiembre de 2025

El clima en Guadalajara para este martes 9 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 14 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 15 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 16 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

