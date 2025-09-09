Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 9 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 9 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 72%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 15 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

