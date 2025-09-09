Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 9 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 9 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 72%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Lunes 15 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Martes 16 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga