Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 9 de septiembre de 2025

El clima en Chapala para este martes 9 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 69%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 10 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Jueves 11 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Sábado 13 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Domingo 14 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Lunes 15 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 16 de septiembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

