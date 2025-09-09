Hay dos líneas que unen al sobrino del ex secretario de Marina de AMLO, a quien el actual Gobierno le giró una orden de aprehensión por huachicol fiscal, con el hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, primer secretario de Seguridad de López Obrador y presidente del Consejo Nacional de Morena.

La primera línea es la tierra: Fernando Farías Laguna, sobrino del almirante ex secretario Rafael Ojeda, y Alfonso Durazo Chávez, el hijo del gobernador, son de Sonora.

La segunda línea son los negocios. Los dos juniors comparten socio, en sendos proyectos inmobiliarios. El socio es uno los ganaderos exportadores más grandes del país, el también sonorense Ramón Ángel Castillo Vásquez, quien ha apoyado abiertamente a Durazo.

La empresa que une a Durazo junior y a Castillo Vásquez se constituyó justo cuando Durazo papá y el tío secretario de Marina integraban el gabinete de Seguridad y se veían todos los días a las seis de la mañana en Palacio Nacional junto a López Obrador. En esa empresa aparecen como socio otros dos integrantes del gabinete estatal de Durazo.

La empresa que une a Farías Laguna y a Castillo Vásquez apareció en el radar en septiembre del 2024, en la recta final del gobierno de AMLO.

El régimen de la Presidenta Sheinbaum ha hecho un esfuerzo notable por exonerar al almirante Ojeda y al ex presidente López Obrador. La línea de tiempo no les ayuda:

2020. López Obrador anuncia en la mañanera que, ante las denuncias de corrupción y huachicol, le entrega el control aduanero al secretario de Marina, Rafael Ojeda.

2022. En estas páginas denuncié que los sobrinos de Ojeda están haciendo negocios sucios con el huachicol. La respuesta del régimen es furiosa con sus descalificaciones de siempre: ¡es un montaje! El secretario de Marina no pide una investigación contra sus sobrinos (como mañosamente han dicho en el Gobierno actual), sino que emprende una cacería de brujas dentro de la dependencia para tratar de averiguar quién está “filtrando” la información.

2018-2024. A lo largo del sexenio de AMLO, los hermanos Farías Laguna (Fernando y Roberto) tuvieron una carrera meteórica en la Marina que comandaba su tío: les dieron ascenso tras ascenso.

2025. Un buque con 10 millones de litros de diésel huachicoleado destapa la cloaca: Roberto está detenido y Fernando está prófugo (hay orden de aprehensión en su contra). El actual gobierno acusa que están implicados en huachicol fiscal.

¿Y las comidas de Bobby, Amílcar y los sobrinos que les operaban todo en la Marina? ¿Qué le dará tanta tranquilidad al tío, que este fin de semana mientras ardía la Marina, estaba jugando golf plácidamente en el Club Campestre de la Ciudad de México?

