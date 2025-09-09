Mucha pasión por la ciudad

Vero Delgadillo salió bien librada en su Primer Informe de Gobierno y hasta dejó un mensaje de altura y pasión por la ciudad: desde lo local también se mueve la aguja nacional. ¿Qué tal?

Entre avances en servicios públicos, limpieza y seguridad, la alcaldesa logró llenar el Teatro Diana con más de dos mil 300 almas, un verdadero casting de políticos y celebridades.

Ahí estaba Pablo Lemus en primera fila, secretarios estatales, alcaldes, empresarios, deportistas, representantes de vecinos y hasta Beatriz Paredes, Amalia García y, cómo no, Jorge Máynez.

El informe se convirtió en una pasarela de unidad y buenas intenciones, con la foto grupal incluida. Y, por si faltaba convivio, la comilona posterior sirvió para reforzar la “sintonía” entre el gabinete, los regidores y más invitados de lujo.

Vero no sólo dio un informe, dio un espectáculo político con menú completo: discurso con obras y logros, convocatoria y sobremesa para presumir el músculo.



* * *



Nos dicen que Pablo Lemus anda tan comprometido con Guadalajara, que uno pensaría que ya vive en la Plaza de la Liberación o en la Plaza Fundadores.

En el informe de Vero Delgadillo se lució como el rescatista del Centro Histórico desde su administración como alcalde… y ahora confirmó proyectos importantes, como un edificio emblemático para Pensiones del Estado, fuentes restauradas, plazas relucientes y hasta la promesa de que 300 mil almas bailarán en el Fan Fest del Mundial en 2026.

Como si fuera poco, recordó el tercer edificio de la Ciudad Creativa Digital, la llegada del Centro Nacional de Semiconductores, un C5 con más cámaras que Netflix y hasta escuelas y Colmenas comunitarias.

Lemus no se cansa de recordarnos que él sí trae obras, planes y megaproyectos.



* * *



Nos dicen que Claudia Sheinbaum se colgó la medalla de la “cero impunidad” y lo gritó en conferencia: nada de tolerar la corrupción.

Lástima que el discurso coincidió con la novela de los puertos, donde ya cayeron 14 personas, entre marinos, civiles y hasta un vicealmirante.

Lamentablemente, la nota la dio el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien apareció muerto en su oficina.

Es el último capítulo de un escándalo que huele más a combustible robado que a petróleo. La FGR lo investigaba por ser el presunto socio del “huachicol fiscal”, esa red de sobornos que hacía desfilar buques con combustible ilegal, como si fueran cruceros de placer.

Según el expediente, Pérez habría cobrado 100 mil pesos en abril de 2024 por hacerse de la vista gorda.

¡Cero impunidad, pero con mucho combustible extra!

