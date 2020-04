En incertidumbre, familiares de reclusos de Puente Grande ante casos de COVID-19

Las familias de personas privadas de la libertad temen de un contagio masivo de COVID-19 dentro de los centros penitenciarios que conforman el Penal de Puente Grande.

Por ahora se han confirmado ocho casos positivos entre internos que pertenecen al Reclusorio Preventivo, así como la muerte de un servidor público de la Comisaría de Prisión Preventiva.

Socorro, madre de un uno de los internos, comentó que las autoridades no les han informado sobre las medidas implementadas en los penales: “mi hijo me dijo que está bien, que los intercalan para hacer actividades, pero una no sabe si en verdad es así, una solo confía en que sea así”.

Aunque desde el 22 de marzo las visitas a internos se cancelaron como medida de prevención, cada ocho días le lleva despensa a su vástago y agrega un bote de gel antibacterial, jabón para lavar ropa y cloro para desinfectar.

Otras madres consultadas a la entrada del lugar dijeron desconocer en cuál reclusorio que componen el complejo se registraron los casos.

Guadalupe y Enrique, padres de otro recluso refirieron que desde que suspendieron las visitas desconocen cómo se encuentre su hijo. “No sabemos cómo esté siendo todo adentro, pero a nosotros nos realizan un filtro sanitario para la entrega de la despensa”.

La vocería del Penal de Puente Grande detalló que mantiene protocolos de sanidad dentro de las instalaciones.

La autoridad señaló que los enfermos se encuentran estables y que son atendidos en un área de dormitorios que está separada de las áreas comunes, con las indicaciones que Secretaría de Salud indica.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió medidas cautelares para que se informe a familiares sobre las medidas emprendidas y que se inicie un estudio de contactos del trabajador fallecido para evitar una cadena de transmisión del virus.

