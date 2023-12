En evento cerrado, rinden informe del Poder Judicial de Jalisco

En evento interno y que fue cerrado a la prensa, el presidente del Poder Judicial del Estado, Daniel Espinosa Licón, presentó el informe de actividades del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco y del Consejo de la Judicatura del estado.

Durante el informe, el magistrado presidente afirmó que el Poder Judicial de Jalisco es líder en publicación de sentencias durante 2023 con casi 157 mil y mencionó que, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023, más de 64 mil asuntos fueron resueltos de un total de 133 mil, cifra mayor a la de 2022 que fue de 23 mil asuntos.

Señaló que, pese a la implementación de los juicios en línea, no se ha tenido la respuesta esperada: desde septiembre, apenas se han presentado 491 trámites mientras que la vía tradicional registra 17 mil 588 trámites, la mayor parte son familiares; explicó que los abogados no quieren utilizar las herramientas argumentando distintas causas.

“Los abogados no quieren utilizar herramientas: que hay fallas, que no los capacitamos, que no los preparamos, pero estamos abiertos a toda la capacitación que requieran. Ha habido fallas, un día se cayó la firma electrónica que no depende de nosotros, otro día se cayó la Red Jalisco, otro día fue intermitente el internet, pero son detalles menores que no afectan en su integridad los juicios en línea”.

Espinosa Licón resaltó el aumento del presupuesto que tendrán a partir del próximo año y que será superior a los mil millones de pesos, por lo que se comprometió a transparentar el uso de los recursos y enfocarse a la infraestructura del Poder Judicial para evitar que haya aumento de sueldo para magistrados y consejeros de la Judicatura.

Para el siguiente año, plantean la construcción de 5 nuevos juzgados en todo el estado y destacó el avance en el combate a la corrupción dentro del Poder Judicial del Estado.

El evento se realizó a puerta cerrada con el argumento de no invitar a personalidades que se encuentran en precampañas y evitar señalamientos en su contra.

