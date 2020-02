En abril, todas las unidades de transporte serán ruta-empresa

Aunque a inicios de la administración Estatal se proyectó que en enero las cinco mil 500 unidades de transporte público de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y del interior del Estado ya serían ruta-empresa, el gobernador aseguró que será a finales de abril cuando esto suceda.

Al día de hoy 40% de las unidades ya cuentan con esta modalidad, que incluye el pago con tarjeta electrónica, es decir, dos mil 200.

Según justificó, el retraso se debe a la socialización que se ha tenido con los dueños y choferes de las unidades, así como organizaciones de la sociedad civil.

Además, será en ese mes cuando se instalen 700 puntos de recarga en todo el Estado. Esto ante el problema que han reportado los usuarios, quienes tienen que ir a estaciones del Tren Ligero a recargar.

De acuerdo con Diego Monraz, secretario de Transporte, los puntos se encontrarán en una red de tiendas de autoservicio, las 24 horas del día.

También informó que desde el inicio de la administración, se han aplicado mil infracciones a unidades que imposibilitan el pago con tarjeta electrónica, "y han corregido", aseguró.

Esto se dio a conocer durante la instalación del pleno del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público (OCMTP) en Casa Jalisco.

En la sesión, el Ejecutivo también informó que ya se atendieron cinco recomendaciones -marcadas como prioritarias- de las 15 realizadas por el Observatorio:

Brindar asesoría al modelo empresarial, condiciones de trabajo unificadas para los operadores, apoyar financieramente para la adquisición de vehículos adecuados -renovación de mil 200 unidades-, homologar el sistema de prepago y mejorar la atención a víctimas.

Sobre la renovación de unidades, adelantó que el viernes 28 de febrero se presentarán las nuevas unidades, las cuales tendrán una inversión de 500 millones de pesos en total.

En cuanto a los cuestionamientos del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Javier Armenta, acerca de la tarifa y falta de cambio en las máquinas, el Ejecutivo señaló que el problema se resolverá en abril: cuando todos tengan tarjeta.

Sin embargo, resaltó que se buscará una solución para que, mientras tanto, los usuarios no tengan que pagar 10 pesos en lugar de 9.50.

"La tarjeta paga exacto, no me roban el dinero, el chofer no se distrae, no lo asaltan ni a los usuarios", destacó Monraz.

Renuevan Observatorio de Movilidad

Durante el pleno, Belén Vázquez, presidenta del Observatorio que concluirá su periodo, señaló que "les queda cumplir con lo que planteamos (en el OCMTP) y a los nuevos integrantes: es una responsabilidad enorme formar parte de este organismo".

Agregó que aunque han tenido buena atención por parte de las autoridades y buena respuesta, "hasta que no veamos que las cosas cambien en las calles no podemos decir que el trabajo está hecho".

El pleno del Observatorio estará integrado por la Universidad de Guadalajara (UdeG), el ITESO, el Tec de Monterrey, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), el Instituto Tecnológico Mario Molina, la Univa, Coparmex, el Consejo de Cámaras Industriales, Colectivo Ecologista Jalisco, Red Ciudadana, Víctimas de la Violencia Vial, Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, Bici Blanca, Clic: Por amor abrochalos, Consejo de Movilidad No Motorizada, Femibici, Federación de Asociaciones a Favor de Personas con Discapacidad y World Resources Institute.

OA