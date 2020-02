Emiten reglas para dar subsidio de 500 MDP a transportistas para renovar camiones

Fueron emitidas las reglas de operación para entregar apoyos económicos a prestadores del servicio de transporte público para que adquieran nuevos camiones. La bolsa por repartir es de hasta 500 millones de pesos. El acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Estado especifica que el objetivo es la renovación de aquellas unidades con diez años de antigüedad que presten el servicio en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande y Tepatitlán; que estén dentro del Sistema de Transporte Público "Mi Transporte".

La reglamentación detalla que el apoyo será entregado por única ocasión y será definido por el tipo de ruta y superficies que atienden, lo que será validado por la Secretaría de Transporte (Setran) considerando criterios técnicos, operativos y financieros de la operación de cada una. La Setran establecerá las características, modelos y tipos de vehículos a incorporar que podrán ser sujetos de dichos apoyos mediante una dictaminación técnica de factibilidad.

Se consideran cuatro clasificaciones para definir el porcentaje de apoyo, según el costo de los vehículos. La primera categoría son las unidades cuyo valor no supere los tres millones 720 mil pesos, el apoyo será de 19% (706 mil 800 pesos). La categoría dos, con camiones cuyo valor no supere los 2.5 millones de pesos (MDP) el subsidio será de 27% (673 mil 723 pesos); categoría tres con unidades cuyo valor no supere los dos millones 40 mil pesos tendrán apoyo de 15% (306 mil pesos) y la cuarta con camiones cuyo valor no supere un millón 890 mil pesos podrán recibir apoyo de 15% (283 mil 602 pesos).

Entre los requisitos que deben cumplir los transportistas se enlista cubrir las especificaciones del Sistema de Transporte Público "Mi Transporte" y que estén incorporados al fideicomiso maestro. Contar con una personalidad jurídica única (empresa de transporte), o contar con concesión única de transporte que avala su derrotero, número de unidades y personalidad jurídica empresarial, por lo cual, las personas físicas quedan excluidas de poder acceder a los apoyos. Además, que haya concluido con el proceso de registro de su empresa, unidades y conductores en el Registro Estatal de Movilidad y Transporte.

Las rutas de nueva incorporación al sistema integrado de transporte, que no sustituyan a otras unidades que se encuentren en operación, pueden aspirar al subsidio si están contempladas en las concesiones únicas y en los planes de operación generados por la Setran.

Para solicitar el apoyo, los transportistas deben presentar a la Secretaría un oficio donde seleccionen la marca, modelo y categorización de las unidades a renovar, así como las condiciones de pago que hayan acordado. Deberán pedir la validación de su selección, con la cual comenzará el proceso de firma del contrato correspondiente para la adquisición de unidades. El Comité Técnico del Fideicomiso es el encargado de validar las solicitudes. La entrega de apoyos será de manera cronológica, tomando en consideración la fecha de solicitud y el cumplimiento de los requisitos; dependerá de la suficiencia presupuestal.

Advierten que, en caso de incumplimiento, la Secretaría vía el fideicomiso solicitará el reintegro del monto total de los apoyos recibidos y los intereses generados a la fecha de incumplimiento y se someterán a un proceso de revocación de concesión.

LS