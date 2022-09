Elecciones Jalisco 2024: Salvador Zamora no descarta candidatura en próximos comicios

Aunque dijo, su prioridad no se encuentra por el momento en buscar algún espacio o candidatura de cara a las elecciones del 2024, el hoy alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, dijo no descartarse tampoco.

"La verdad es que no estamos metidos en esa agenda. Como lo he dicho otras veces: no aspiro pero tampoco me descarto"

Luego de que una encuesta publicada en un diario local lo posicionara como la persona que encabeza las preferencias como figura para gobernar Guadalajara en el 2024, el munícipe dijo sentirse sorprendido pues “él no está enfocado en esa agenda”.

“Se ha hablado de que las opciones que hay para buscar el Gobierno del Estado por parte de nuestro movimiento político (MC) son varios compañeros del grupo político, varios alcaldes, algunos secretarios, senadores, el propio alcalde de Guadalajara. La verdad es que no estamos metidos en esa agenda. Como lo he dicho otras veces: no aspiro pero tampoco me descarto”, expresó el alcalde en el marco durante su asistencia al primer informe de gobierno de Juan José Frangie, alcalde de Zapopan.

Mientras tanto, señaló, él sigue enfocándose en su proyecto como alcalde de Tlajomulco, donde desde hace 12 años Movimiento Ciudadano ha trabajado en posicionar al municipio dentro del proyecto de ciudad que representa la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“En eso estamos concentrados, y lo que venga pues será desde luego, de acuerdo a los intereses de nuestro equipo político”, finalizó Zamora Zamora respecto del tema.

Sobre el reconocimiento recibido por parte de la organización Alcaldes de México por el sistema de mejora regulatoria en combate a la corrupción y el uso de tecnología para la atención de la ciudadanía, dijo sentirse muy contento, pues este es el tercero en su tipo que recibe el municipio. Los anteriores se entregaron por el programa de desarrollo urbano y por la gestión integral del agua.

“Este es un gran reconocimiento, la verdad es que hay un gran equipo de trabajo detrás de todo ello y gracias a que somos el municipio más avanzado del país en materia de mejora regulatoria con cuatro certificaciones obtuvimos este premio”, señaló el munícipe.

JM