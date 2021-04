Elecciones Jalisco 2021: Morena espera ganar en tribunales candidaturas de Tonalá y Tlajomulco

Con el llamado a la unidad y a cerrar filas, el dirigente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, se reunió con candidatos a presidencias municipales y diputaciones locales de Jalisco.

En su visita a Guadalajara, el político respaldó a los aspirantes morenistas a Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá, Marcela Michel y Sergio Chávez, respectivamente, a quienes el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) les negó el registro de la candidatura y buscan en tribunales que se les devuelva.

“Por eso no me extraña lo que ocurre aquí en Jalisco, es parte de la estrategia que tiene la derecha para no dejar avanzar a nuestro movimiento. Saben que en las urnas no les va a ir bien”, dijo.