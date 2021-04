Elecciones Jalisco 2021: Morena espera ganar en tribunales las candidaturas en Tonalá y Tlajomulco

Con el llamado a la unidad y a cerrar filas, el dirigente nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, se reunió con candidatos a presidencias municipales y diputaciones locales de Jalisco.

En su visita a Guadalajara, el dirigente reiteró las críticas al Instituto Nacional Electoral (INE) y afirmó que la autoridad electoral ha sido parcial y ha tratado de incidir en los resultados. Respaldó a los aspirantes morenistas a Tlajomulco y Tonalá, Marcela Michel y Sergio Chávez, a quienes el Instituto Electoral del Estado les negó el registro de la candidatura.

"Por eso no me extraña lo que ocurre aquí en Jalisco, es parte de la estrategia que tiene la derecha para no dejar avanzar a nuestro movimiento. Saben que en las urnas no les va a ir bien, nos quieren robar lo que no pueden ganar en las urnas", dijo.

El dirigente llamó a los morenistas de Jalisco a denunciar lo que está pasando en Tonalá y Tlaquepaque, y lo que ha sucedido a nivel nacional con los casos de Guerrero y Michoacán.

Delgado Carrillo estuvo acompañado por Carlos Lomelí, candidato a la alcaldía de Guadalajara; Alberto Uribe, de Zapopan; además de los aspirantes a diputaciones locales.

El dirigente nacional morenista asistió junto con su candidato a la presidencia municipal de Guadalajara a un encuentro con integrantes de la estructura de promoción y defensa del voto en el municipio tapatío.

