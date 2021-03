Los empresarios convirtiéndose en políticos ha sido una constante en las últimas elecciones. Pasando por Pablo Lemus, ex alcalde de Zapopan y candidato a la presidencia de Guadalajara, el candidato a la alcaldía zapopana, Juan José Frangie y el ahora candidato a diputado federal por el Distrito 10, Horacio Fernández, presidente de la empresa de chile en polvo Tajín.

De hecho, a decir de Fernández, los empresarios se deberían involucrar más en la vida política.

"Podemos hacer mucho bien. Tenemos visión de largo plazo porque eso hacemos diario: no de un trienio ni sexenio porque es parte del manejo de la empresa. Sabemos negociar, como en el congreso para ver qué conviene y decidir nosotros", afirmó.

El candidato por Movimiento Ciudadano fue el impulsor de la estrategia Jalisco Sin Hambre, con la que se entregaron más de 200 mil despensas. También creó la Escuela Nacional de Cerámica con sede en Tapalpa y participó en la iniciativa Empresas por el Bienestar, mediante la cual un centenar de compañías establecieron el compromiso de pagar no menos de 6 mil 500 pesos a su personal.

"Los últimos 20 años, he dedicado algo de mi tiempo a obras sociales, sobre todo las de gran impacto social, porque a veces puede uno trabajar en obras que tienen poco impacto pero llevan el mismo tiempo y esfuerzo: vale la pena pensar en grande", expresó.

Fernández destacó que, al ser empresario y no tener necesidades económicas, su único interés para entrar a la política es servir.

"He trabajado para tener una vida económicamente desahogada y con eso tengo una distancia de la corrupción. No me interesa un centavo", aseguró.

Por otro lado, resaltó que la empresa debe ser un ente eficaz de cambio, pues, por ejemplo, es más fácil y barato llevar recursos a los necesitados que lo que hace el gobierno con una serie de costos.

"Debimos haber entendido que no somos jueces de plaza donde se le chifla al torero, somos parte de la fiesta y tenemos que trabajar en eso y ser congruentes con lo que nos ha prestado la sociedad, porque somos administradores temporales de los bienes y tenemos responsabilidades con la gente, con México", dijo.

Añadió que México está en una etapa muy importante y las elecciones del 6 de junio serán cruciales, pues, en su opinión, el rumbo que está tomando el país es peor que antes porque no se está generando riqueza: "podríamos estar mucho peor, por eso nos involucramos en la política".

Mientras que, sobre su candidatura, agregó que le gusta estar cerca de la gente, de la realidad y poder dar soluciones posibles.

"No me gusta prometer lo que no se puede, y he prometido poco en estas semanas, solo escucho para saber si de alguna forma esto se puede solucionar y se puede ayudar más desde un puesto público", finalizó.