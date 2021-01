Elecciones Jalisco 2021: Diputado Caro prepara licencia; busca segunda reelección

Para dedicarse a sus aspiraciones electorales, Salvador Caro, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso estatal; anticipó que solicitará licencia al cargo en “los próximos días”. El emecista busca reelegirse para un tercer periodo en el Poder Legislativo y pretende la candidatura en el distrito 9 de Guadalajara.

Caro expuso que antes de ausentarse espera que se aprueben reformas pendientes como las modificaciones al Sistema Estatal Anticorrupción. Refirió que solicitó a su partido que no lo incluya en la lista de plurinominales pues se dijo confiado en conseguir los votos para refrendar su cargo en las urnas.

“Estoy muy comprometido con el proyecto de gobierno, estoy planteando no formar parte de la lista plurinominal. La apuesta de Movimiento Ciudadano en el distrito 9 es pues a favor de que se pueda corresponder a la ciudadanía y es lo que me lleva a mí a pedir no ir en la lista”, comentó.

El diputado añadió que aún no está definido quién asumirá la coordinación emecista mientras él está ausente. Además, dijo desconocer si también pedirán licencia el resto de los legisladores de MC que aspiran a una candidatura, recordó que la ley no los obliga a retirarse del cargo para hacer campaña.

Como diputada suplente se incorporaría, Marcela Aceves, que actualmente trabaja en el Gobierno del Estado como directora para la equidad y prevención de violencia.

NR