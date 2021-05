Abandono de casas, seguridad y abasto de agua fueron algunos de los temas que más plantearon los lectores de EL INFORMADOR a los aspirantes a la presidencia municipal de Tlajomulco.

La morenista, Marcela Michel López, fue cuestionada por el recorte de recursos federales para seguridad y sobre si el Gobierno federal ha maltratado a Jalisco en materia de presupuesto. La candidata respondió que ha sido el gobernador de Jalisco el que ha insistido en confrontarse con la administración federal y no buscar la coordinación. Descartó que la administración central presione al Estado. Sobre sus planes dijo que propiciará un esquema de mejora regulatoria y tener infraestructura necesaria para sacar al municipio del abandono e insistió en que evitará que los recursos lleguen a manos de los corruptos.

En su réplica, Salvador Zamora de Movimiento Ciudadano (MC) criticó las políticas del Gobierno federal y sostuvo que han afectado al municipio con medidas como suprimir el Programa de Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG).

Leonardo Misael Mercado Chávez, postulado por el Partido Encuentro Solidario (PES), se sumó a las críticas a Morena; recriminó que los “servidores de la nación” hagan proselitismo con amagos de que no habría apoyos sino gana ese partido, arremetió contra la aspirante morenista a quién acusó de pagar siete millones de pesos por su candidatura. Marcela Michel reviró argumentando que sí hay apoyos directos a los más necesitados y al aspirante del PES lo señaló de estar aliado con MC a cambio de plazas para familiares.

Al ser cuestionado sobre el cobro de impuestos al aeropuerto, José Reyes Ayala, de Redes Sociales Progresistas, reconoció que no está enterado de la situación actual y dijo que de llegar a la administración buscaría la forma de que los recursos lleguen al municipio. Para alentar la reactivación económica prometió que facilitaría la entrega de licencias y que los comerciantes puedan trabajar.

Tras ser cuestionado sobre sus propuestas en materia de seguridad y abasto de agua, Leonardo Misael Mercado Chávez del PES habló de planes como acciones de prevención del delito en escuelas secundarias y preparatorias. Sobre el abasto de agua refirió habilitar cisternas en fraccionamientos para almacenar el líquido.

En respuesta a preguntas de lectores sobre la operación de mototaxis, el perredista Juan Carlos González Zúñiga explicó que impulsaría generar cooperativas para organizarlos y regularizarlos para hacer segura su operación. Acusó que actualmente los propietarios y operadores de este tipo de vehículos son presionados para apoyar al candidato de MC con el amago de que serán retirados de la circulación. González sostuvo que más de 10 años de administraciones emecistas han generado el abandono del municipio.

Tania Romero López, de Futuro, fue cuestionada sobre la asistencia de Pedro Kumamoto a un foro del Frente Nacional Anti López Obrador (Frenaaa), sobre su postura entorno al aborto y la corrupción en la policía municipal; la aspirante dijo que su partido tiene la filosofía de dialogar y no sólo golpear, argumentó que no son un partido de derecha. Sobre la interrupción del embarazo refirió que apoya la ampliación de derechos de todas las personas. Para combatir la corrupción en cuerpos policiacos expuso ideas como darles seguridad social, mejores sueldos y que puedan conciliar su trabajo profesional con su vida privada para que sus familias tengan mejores condiciones.

La priista Sara Alejandra Estrada Galán respondió preguntas sobre por qué volver a confiar en su partido y los altos cobros a comerciantes; dijo que está orgullosa de estar dentro del PRI y que quienes hicieron daño ya se fueron del partido; argumentó que no carga con errores de otros. Sobre la situación de los locatarios prometió que suprimiría el pago de licencias por el uso de piso a tianguistas.

La abanderada de Hagamos, María del Rosario García Fletes, también recibió preguntas sobre sus propuestas en materia de seguridad. Destacó la importancia de programas de prevención del delito en todos los niveles educativos, homologar salarios de los elementos policiacos y capacitarlos en materias como derechos humanos y perspectiva de género. Planteó conformar la academia municipal de policía e impulsar los métodos alternativos para resolución de conflictos.

La panista María Elena Rivera Estrada atendió interrogantes sobre participación de las mujeres y seguridad. La candidata dijo que se debe seguir enfocando políticas públicas para dar más alternativas de participación femenina en todos los ámbitos sociales. En el tema de seguridad refirió la necesidad de dignificar el trabajo de los policías, aumentar el presupuesto en temas de tecnología como cámaras y que tengan un manejo eficiente. Refirió un programa para que madres de familia estén en contacto con los comandantes de zona para canalizar reportes.

El emecista Salvador Zamora Zamora recibió cuestionamientos por el incremento de la inseguridad en administraciones de su partido y los programas que tendrían continuidad y cuáles replantearía. El aspirante negó aumento de la inseguridad y argumentó que los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran avance de 50%, con respecto a 2018, en delitos como robo a negocio, a personas, a transeúntes; robo de vehículos o casa habitación. Sostuvo que el avance se dio pese a las carencias de recursos por los recortes federales pues duplicaron el número de cámaras de vigilancia, se construyó una nueva comisaría; aumentó 50% el número de policías. Apuntó que apuestan a la coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar al crimen organizado. El alcalde con licencia afirmó que han trabajado con las familias de desaparecidos y presumió inversión de 250 millones de pesos en infraestructura para seguridad pública.

Verónica Camacho Navarro, del Partido Verde, atendió preguntas sobre inundaciones y problemas ambientales en Tlajomulco; comentó un programa de reforestación y buscar tierras para “plantar arbolitos”. Para combatir las inundaciones planteó impulsar la limpieza en calles y camellones. También prometió un estudio sobre la invasión de causes.

En su turno, José Eduardo Ayala Fernández, del partido Fuerza por México, respondió preguntas sobre las casas abandonadas al que calificó como un problema preocupante, dijo que buscaría trabajar con fundaciones especializadas en el tema para rescatar esos espacios y habilitarlos como viviendas y generar fuentes de empleo. Habló de crear una inmobiliaria ciudadana donde participe el municipio.

En su réplica, Miguel Ángel León Corrales del Partido del Trabajo (PT) advirtió que las viviendas abandonadas generan inseguridad y propuso una mesa de trabajo con los tres niveles de gobierno. Planteó que esas viviendas se pueden usar para guarderías o comedores comunitarios. En su turno, el petista recibió cuestionamientos sobre la defensa de los derechos de los trabajadores y si participará en la administración en caso de ganar. Respondió que su partido impulsa constantemente mejorar las condiciones laborales y aumentos al salario mínimo. Dijo que no está pensando en perder y que independientemente de lo que pase en la elección seguirá trabajando por el municipio.

Marcela Michel López de Morena recriminó al aspirante del PT que no se haya logrado la colaboración para que la Cuarta Transformación (4T) llegue a Tlajomulco; llamó a los electores a no desperdiciar su voto y afirmó que un voto al PT es en realidad para MC. En su contrarréplica, León Corrales acusó a la morenista de incumplir acuerdos y dijo que en el municipio los principios de la 4T están con el PT y no con la morenista.

