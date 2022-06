El Salto: "Aquí era tranquilo, ahora nos da miedo por nuestros hijos"

Alrededor de las 21:30 horas de ayer miércoles, los balazos se comenzaron a escuchar en la colonia San Lorenzo, en el municipio de El Salto.

Griselda y su familia conformada por dos hijos y su esposo, como otros vecinos, se resguardaron en el suelo, tras una barda, pues su casa está hecha de lámina. Acababan de llegar de trabajar, planeaban qué iban a cenar, pero por el susto "ya ni cenamos".

En la calle donde viven aún hay casquillos en el piso y las cintas amarillas de resguardo las rodean. Solo recuerdan el temor que les dio escuchar los estruendos.

"Hemos vivido aquí seis años y nunca había pasado esto, empezamos a oír la ráfaga cómo a las nueve y duró como dos horas. Nos dijeron que era muy tranquilo aquí", y así era, hasta la noche de este miércoles, cuando policías municipales y civiles se enfrentaron.

"No nos vamos a ir porque aquí compramos, aquí vivimos, pero tenemos miedo sobre todo por nuestros hijos"

Joaquín y su esposa están por dormir cuando escucharon los estruendos y se fueron al piso.

"Le dije a mi esposa que tendiera en el piso y nos bajamos. Ahí dormimos", compartió.

Afuera de su casa, que hoy está entre dos cintas amarillas de seguridad, se escuchaba gente corriendo y gritando. Aseguraron sus puertas de entrada y del patio y se fueron a acostar en el piso de su cuarto.

"Se escuchaba ruido afuera, pero le dije a mi esposa que no dijera nada. Atrás, se escuchaba que en otra casa movían las láminas y nos dio miedo, pero aquí no se pueden meter. Ya no sabemos a quienes tenemos de vecinos", dijo.

Hoy en la mañana, su esposa tuvo que salir al mandado "y se fue temerosa, con cuidado porque está rodeado de policías y militares"

Después de esto, las familias que vivían con tranquilidad, ahora lo hacen con temor, por lo que piden más vigilancia en la zona.

GC