El SIAPA es un "desastre": Laura Haro

La presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, Laura Haro, aseguró que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) es un desastre y tiene años siendo una organización con un desorden administrativo, finanzas quebradas y muchos aviadores.

"Ya lo vimos en una presentadora de televisión cobrando 73 mil pesos, el segundo sueldo más alto del SIAPA y no trabajaba en el SIAPA", afirmó.

Por este motivo, Haro aseveró que el PRI no va a avalar un aumento a las tarifas del agua tal y como se pretendía por el organismo.

"No hay manera, jamás que el PRI vaya a acompañar un aumento y un golpe de esta magnitud a los bolsillos de las familias jaliscienses cuando el servicio no mejora, cuando el agua es cochina y naranja como estos gobiernos", señaló.

La dirigente dijo que en los próximos días presentarán quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la mala calidad del líquido que llega a los consumidores.

"La sociedad está mucho más molesta porque sigue recibiendo agua de pésimo servicio, tenemos inundaciones, socavones y no se ve para cuando, no se conoce un proyecto o un plan para mejorar los servicios que hoy otorga el SIAPA así que lo rechazamos contundentemente", sostuvo.

Aseguró que los legisladores de su partido en el Congreso del Estado mantendrán su postura firme de no permitir incremento a las tarifas del agua, además de abordar el tema de la gran crisis hídrica que se vive en el estado.

Este jueves la Comisión Tarifaria del SIAPA rechazó la propuesta de estructura tarifaria para el 2026, que contemplaba un incremento del 5 por ciento a las tarifas de uso habitacional y 8 por ciento para los usos comercial e industrial.

AO

