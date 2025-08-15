Este viernes 15 de agosto, en redes sociales circularon en redes sociales imágenes y videos que mostraban la presencia de un submarino frente a una playa de Puerto Vallarta, Jalisco, hecho que se volvió viral y no solo captó la atención de quienes lo presenciaron en persona.

Poco después de que los curiosos expresaran su emoción en Internet, circuló un comunicado de la Secretaría de Marina-Armada de México, a través de la Capitanía de Puerto Regional, en el que se informaba que se trata de un submarino chileno Thomson, el cual se mantendrá anclado al lugar hasta el 18 de agosto "por motivos exclusivamente logísticos y sin fines comerciales".

El texto del Aviso de Seguridad Marítima 077/2025 dice que se trata del buque de Estado, el cual encuentra anclado a 1.39 kilómetros al suroeste de la playa, frente al complejo Bay View Grand Condos, en las coordenadas Latitud 20°39'22.4"N y Longitud 105°16'02"W.

Testigos que difundieron las imágenes relataron que el submarino apareció de manera repentina frente a la playa Garza Blanca, avanzó en dirección a Nuevo Vallarta y posteriormente se encaminó hacia la Administración Portuaria Integral (API) de Puerto Vallarta. La escena causó sorpresa, ya que no es habitual observar este tipo de sumergibles en la región, especialmente en un día común y cercano al fin de semana, cuando la zona se encuentra llena de visitantes en uno de los destinos turísticos más atractivos de México.

X

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Además lee: México y EU acuerdan plan binacional contra el gusano barrenador

OF