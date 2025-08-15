Paquetazo 3x1 en Jalisco: ¿Qué vehículos deben cambiar sus placas en agosto?

Como parte de un programa que busca estandarizar todas las matrículas de los vehículos del estado, este mes de agosto el Gobierno de Jalisco continúa con el proceso de cambio de placas.

Desde el 1 de enero, las autoridades jaliscienses pusieron a disposición de todos los propietarios de un auto el Paquetazo 3x1, una opción más económica que permite realizar la verificación vehicular, pagar el refrendo y cambiar las placas al diseño “Collage” en un solo trámite.

Te puede interesar: Gobierno de Jalisco ofrece disculpa pública por desaparición

Con el fin de agilizar el proceso y llevar un mejor control de los vehículos, se estableció un calendario para determinar cuándo le tocaría a cada automóvil hacer su cambio de placas.

De acuerdo con este sistema, los automóviles que deben hacer el cambio de placas este mes de agosto son aquellos con terminación 6 y 7.

Sin embargo, si ya se cuenta con una matrícula de los modelos “Collage” o “Cabañas” no es necesario hacerlo, ya que estos diseños cumplen con las normativas actuales.

El Paquetazo 3x1 tiene un costo único de 900 pesos (más las aportaciones obligatorias hacia la Cruz Roja y el Museo Cabañas) y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025.

Es importante destacar que este proceso es obligatorio, ya que a partir del 1 de enero de 2026 habrá sanciones para las personas que no porten las nuevas placas.

Para renovar la matrícula de tu vehículo basta con agendar una cita en el portal de la Secretaría de la Hacienda Pública: https://sefinenlinea.jalisco.gob.mx

Realiza el pago en línea en este enlace: https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/o en un módulo de atención.

Luego acude a una oficina recaudadora con los siguientes documentos:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Tarjeta de circulación

Placas anteriores (deben entregarse)

También puedes leer: Viernes tormentoso para Guadalajara; a esta hora lloverá HOY

Recuerda que, para poder acceder al Paquetazo 3x1, tu vehículo no debe ser modelo 2025, no debe proceder de otro estado y debe estar libre de cualquier tipo de adeudo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP