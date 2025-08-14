Gobierno de Jalisco afirma que colabora con EU en investigaciones sobre tiempos compartidos

En junio de 2023, como parte de las investigaciones seguidas por la Fiscalía de Jalisco para localizar a ocho jóvenes trabajadores de un call center, entonces desaparecidos, la dependencia localizó dos fincas que operaban como "call centers" clandestinos, desde donde se cometían, presuntamente, fraudes en materia de tiempos compartidos.

Dicha información —afirmó este jueves el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos— se sigue trabajando desde el Gobierno del Estado sin nuevos resultados respecto de las víctimas, pero además, se ha compartido ya con el Gobierno de Estados Unidos, como parte de las colaboraciones establecidas entre ambas autoridades.

"Mucha gente no presentó su denuncia. Desde luego que tratamos de tener comunicación con las autoridades de Estados Unidos para tratar de colaborar con las investigaciones; de momento estas investigaciones siguen para tratar de identificar este tipo de formas de fraudar a la gente y tratar de prevenirle de no caer en este tipo de cuestiones. Y estamos investigando y estamos checando si este caso tiene relación con el tipo de fraudes señalados por el Gobierno de Estados Unidos", afirmó el fiscal en rueda de prensa.

Sin investigaciones en Jalisco contra empresas ni criminales fichadas por EU

El fiscal aseguró también que hasta el momento no se tienen investigaciones abiertas desde Jalisco, particularmente contra alguna de las empresas señaladas por el Gobierno de Estados Unidos por estar presuntamente ligadas a los fraudes por tiempos compartidos, aunque afirmó que sí se tienen denuncias en Jalisco por este tipo de ilícitos, sin especificar el dato de cuántas carpetas de investigación se tienen en este sentido. "Estamos verificando si estas empresas se relacionan con estas denuncias", añadió.

Afirmó, tampoco se tienen indagatorias sobre alguna de las 19 personas señaladas por estos fraudes, según los señalamientos del Departamento del Tesoro. Esto, pese a que las indagatorias que se siguen por el asesinato del exgobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, sí señalan a Carlos Andrés Rivera Varela, alias "La Firma" como el probable autor intelectual.

El gobierno de EU señala a Rivera Varela como “uno de los miembros principales del Cartel Nueva Generación con base en Puerto Vallarta” y "parte de un grupo de aplicación de la ley de este cartel que orquesta asesinatos de rivales y políticos usando armamento de alto poder".

Suman 57 empresas señaladas por EU en fraudes de tiempos compartidos, la mayoría en Jalisco

Este jueves, como parte del anuncio dado por el departamento del Tesoro, este medio de comunicación dio a conocer que son ya al menos 57 empresas fichadas por EU sancionadas en relación con este tipo de ilícitos, que se cometen principalmente contra ciudadanos del país vecino.

De esas 57, al menos 36 habrían estado operando o estarían operando desde Jalisco, es decir, alrededor del 63% del total, de acuerdo con los registros del Departamento del Tesoro de EU. En su mayoría, las empresas estarían instauradas en Puerto Vallarta.

Por lo menos siete operarían desde Nayarit, una más en Cancún, Quintana Roo, y del resto no se tiene una ubicación definida.

Según las investigaciones del Gobierno de EU, las empresas se encuentran supuestamente constituidas como agencias de viajes, inmobiliarias, bienes raíces, empresas de contabilidad, soporte empresarial, clubes deportivos, comercio mayorista, minería, y hasta un taller de laminado, entre otros.

También suman ya, por lo menos, 19 personas fichadas por el Gobierno de EU relacionadas con dichos fraudes, presuntamente lideradas por Carlos Andrés Rivera Varela, alias "La Firma".

Según el FBI, suman ya, por lo menos, seis mil víctimas estadounidenses, quienes reportaron a las autoridades pérdidas de casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023, relacionado con los fraudes en materia de tiempos compartidos cometidos desde México.

Tan solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió casi 900 quejas relacionadas con fraudes de tiempo compartido en México, con pérdidas reportadas de más de 50 millones de dólares.

