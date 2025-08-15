El día de ayer, la Fiscalía de Jalisco emitió un boletín donde reportó que, tras un operativo realizado por elementos de Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones de la Vicefiscalía Criminal Especializada el 13 de agosto, se logró la detención de tres colombianos y una mujer mexicana pertenecientes a un grupo de prestamistas y extorsionadores llamados "gota a gota" que opera en Guadalajara .

De acuerdo con el comunicado, las víctimas declararon que desde hace más de dos años los ahora detenidos se habían acercado a su negocio con la intención de ofrecer un préstamo, mismo que aceptaron y que, con el paso del tiempo, la deuda creció y se volvió impagable. Del mismo modo crecieron las amenazas y la violencia al momento de los cobros.

Según la carpeta de investigación, los presuntos extorsionadores acudieron recientemente al negocio de las víctimas para realizar el cobro, donde habrían amenazado de muerte e infligido violencia.

Las víctimas denunciaron estas acciones delictivas ante la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones, la cual intervino con labores de inteligencia que permitieron realizar un operativo de captura ayer, en el que participaron distintos agentes para lograr la detención en flagrancia de las personas señaladas, quienes presuntamente se ostentan como parte de un grupo delictivo.

Ahí, Andrés Felipe “N”, Yahir Franco “N”, Hosnader Alfredo “N” —de nacionalidad colombiana— y Jennifer Yessica “N” —mexicana—, quedaron detenidos para que respondan por el delito de extorsión .

Para evitar ser víctima de esta modalidad delictiva, la Fiscalía del Estado hace un llamado a la ciudadanía a tener en cuenta las características que conlleva el préstamo informal “gota a gota” —préstamos exprés que pueden generar consecuencias negativas—, así como atender las siguientes recomendaciones de prevención:

Verifica siempre que quien te ofrece el préstamo esté en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES)

Acude a la CONDUSEF y solicita asesoría financiera

No recurras a prestamistas informales, ni proporciones documentos oficiales

Compara opciones de financiamiento

Examina detenidamente los términos de los contratos

En caso de ser víctima de algún delito como amenazas, lesiones, robo, extorsión o usura, derivado de la prestación de este servicio:

Llama al 911 en caso de una emergencia

Llama al 089 si intentan extorsionarte

Guarda los elementos de prueba con los que cuentes y acude a realizar la denuncia

La denuncia la puedes interponer en la Unidad de Investigación de Extorsiones, ubicada en la Calle 12 sin número (entre la 3 y la 5, a espaldas del edificio COE), Colonia Zona Industrial, en Guadalajara. Para más información, está disponible el teléfono (33) 3837 6000, extensión 16652, o en el celular 33 3662 2368. También se puede acudir directamente a las oficinas de la Fiscalía del Estado, en Calle 14, número 2550

FF