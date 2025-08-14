SIAPA mantendrá tarifas para 2026

La Comisión Tarifaria del SIAPA rechazó el aumento propuesto de las tarifas del organismo para el 2026. Por lo tanto, se mantendrán los mismos costos del agua para el siguiente año.

Ayer sesionó la Comisión Tarifaria y se propuso un incremento del 5% a las tarifas de uso habitacional y 8% para otros tipos de usos como el industrial, acorde a la inflación. Sin embargo, no se alcanzaron la mayoría de votos por parte de los integrantes de la Comisión.

Hubo dos rondas de votos, sin embargo, integrantes de la Comisión como la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, el representante del ayuntamiento de Tonalá, entre otros, rechazaron el incremento propuesto.

A decir de Laura Imelda Pérez, el argumento para rechazar el incremento propuesto fue el deficiente servicio proporcionado por parte del SIAPA, así como la falta de argumentación para sostener un incremento.

"Se debatió sobre la falta de un diagnóstico, de una estrategia. Hay agua sucia, falta de agua, falta de diagnóstico, evidentemente la corrupción porque seguimos teniendo las mismas fallas, falta de atención en nuestro municipio, conexiones de drenaje a agua".

Presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez. EL INFORMADOR/ M. Hernández

