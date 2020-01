El Civil advierte de atención incompleta en dos semanas por falta de insumos

Ante la falta de claridad para dar atención gratuita, los alcances de ésta y no contar con las reglas de operación y mecanismos para acceder a recurso federal, derivado de la entrada en vigor del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Hospital Civil de Guadalajara advirtió que de no resolverse la situación, en dos semanas comenzarán a presentar desabasto de algunos insumos básicos para dar atención completa a los pacientes.



"Nosotros estimamos si no hay una claridad de cómo van a llegar los recursos, en los próximos 15 o 21 días empezaremos a tener problemas de desabastos parciales, lo que impediría una atención completa por ejemplo, una cirugía, podríamos tener insumos como gasas, guantes pero podríamos no tener suturas", explicó el director de las dos unidades del Hospital Civil, Jaime Andrade Villanueva.



Según el decreto de reforma de la Ley General de Salud, con el que se creó el Insabi, las reglas de operación de este nuevo Instituto deberán de ser emitidas por el Ejecutivo federal en un plazo máximo de 180 días después de que entró en operaciones, es decir, que puede tardar hasta seis meses.

En un comunicado, el Hospital Civil de Guadalajara advirtió que el Organismo Público Descentralizado se encuentra en una "encrucijada", y pidió a la administración federal "una directriz clara y urgente sobre cómo continuar la prestación de servicios de salud cubiertos por el Insabi, en tanto se firman los acuerdos de colaboración entre las dependencias estatales y la federación y se publican los lineamientos, reglas de operación, y demás normatividad aplicable", dice el desplegado.



En este texto, el Hospital también urgió a la Federación se informe de un mecanismo para acceder a recursos para la compra de insumos, pues se advirtió que dentro de las próximas dos semanas se presentará un desabasto que afectará la operación de casi todos los servicios que brindan los nosocomios.

Mañana, gobernadores de la República se reunirán con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para dialogar sobre seguridad y la operación del Insabi.

