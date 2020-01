Falso, que se ordenara incrementar costos de servicios médicos: Salud

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que no existe ninguna orden por parte del Gobierno de México para incrementar los costos en los servicios médicos a personas que no están aseguradas y que se atendían con el desaparecido Seguro Popular.

"No existe indicación para que los institutos nacionales de salud y hospitales federales de alta especialidad incrementen sus cuotas de recuperación"

El funcionario de Salud, entrevistrado en Palacio Nacional, detalló que con el arranque del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no se incrementaron las cuotas en los servicios que se dan a pacientes sin ningún tipo de seguridad social.

"No existe indicación para que los institutos nacionales de salud y hospitales federales de alta especialidad incrementen sus cuotas de recuperación. En este momento se rigen por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y en la misma se contemplan cuotas de recuperación, esto no es nuevo, esto siempre ha sido siempre así, pero para este año no está autorizado aumento alguno".

"En 2020 las cuotas de recuperación para los institutos nacionales de salud deben de ser las mismas que en 2019 y que en todos los años previos, tiene más de 12 o 15 años que se cobran cuotas de recuperación", indicó López-Gatell.

Indicó que el Gobierno de México tiene un plan a mediano plazo para que toda la atención médica sea sin costo para el paciente o su familia que solicita los servicios, pero explicó que se requieren de dos elementos.

"No existen complicaciones, lo que existe es una enorme resistencia de grupos de interés como lo ha señalado el Presidente"

"Se necesitan dos cosas: que exista una modificación de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y la otra, es un proceso que planeamos desde 2019 y ya está en curso en sus distintas fases, que es una transferencia de financiamiento para que estos institutos puedan tener solvencia en el día a día y puedan cubrir las necesidades", afirmó.

El subsecretario afirmó que existe una confusión en las oficinas administrativas de hospitales e institutos que estaban acostumbrados al modelo del Seguro Popular, al mismo tiempo que se registra una resistencia de grupos de interés.

"No existen complicaciones, lo que existe es una enorme resistencia de grupos de interés como lo ha señalado el Presidente, lo que vemos en el campo de salud es que existen muchos grupos de interés económicos y también de control político sobre los distintos recursos del sector salud, contratos de obra, adquisiciones de insumos o equipamiento".

"Durante 2019, uno de nuestros trabajos más intensos en colaboración con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fue lograr que existiera disciplina en el ejercicio del gasto público en la medida que se hicieran compras consolidadas. Sí es viable garantizar la salud a todos los mexicanos, porque se combate a la corrupción", afirmó López-Gatell.

