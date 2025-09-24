La Universidad de Guadalajara (UdeG) arrancó la primera jornada electoral para renovar representantes del Consejo General Universitario (CGU) y otros órganos colegiados, con una destacada participación de estudiantes en centros universitarios metropolitanos y preparatorias regionales.

Desde las 09:00 horas, las mesas de votación fueron instaladas en los planteles correspondientes y recibieron largas filas de jóvenes que acudieron a ejercer su derecho al voto. La jornada transcurrió en completa calma y con gran respeto, aseguró el maestro José Manuel Jurado Parres, integrante de la Comisión Electoral del CGU.

“Ha sido una jornada muy respetuosa, todo ha transitado en orden y paz. Recordemos que el voto es secreto y cada quien ejerce su voluntad y conciencia. Hasta ahora, todos los centros universitarios metropolitanos y las preparatorias regionales lo están haciendo en armonía y con apego a la institucionalidad”.

En el primer día se instalaron 176 mesas de votación en los planteles programados. No participaron aún los centros universitarios de Tlaquepaque, Guadalajara y Chapala, ya que al ser de reciente creación deben esperar a consolidar sus instancias internas antes de integrarse al proceso electoral.

La elección continuará este miércoles, cuando toque el turno a las preparatorias metropolitanas y a los centros universitarios regionales. Y mañana se llevará a cabo la votación de representantes académicos. Todas las jornadas se desarrollarán mediante urnas electrónicas, tecnología que ya ha sido utilizada en procesos anteriores.

Durante este proceso se elegirán 38 representantes del personal académico y 48 representantes del alumnado de los centros universitarios, además de nueve representantes académicos, nueve estudiantiles y nueve del personal directivo del Sistema de Educación Media Superior (SEMS), todos con sus respectivos suplentes. También se renovarán los 16 consejos de centro y 48 consejos divisionales de los campus metropolitanos y regionales. En el SEMS, cada preparatoria elegirá un propietario y un suplente por escuela, tanto del personal como del alumnado. Y se integrarán los 75 consejos de escuela que dan vida a la estructura universitaria.

La Comisión Electoral informó que sesionará de manera permanente para dar seguimiento puntual a la elección y atender cualquier incidente que pudiera presentarse. Hasta el momento, destacó, el proceso se ha desarrollado en completa normalidad. “Lo importante es que esta participación legitime a los órganos de gobierno de la Universidad y fortalezca la vida institucional. La alta afluencia estudiantil en las urnas es un mensaje positivo de compromiso y corresponsabilidad con la democracia universitaria”, subrayó Jurado Parres.

El cierre de las mesas de votación está previsto para las 18:00 horas de este miércoles. Con ello concluirá la etapa de elección estudiantil y dará inicio la jornada de representantes académicos, pieza clave para la renovación del CGU, máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara.

