Cada año, el Parque Morelos se llena de aromas, colores y sabores previo a la celebración mexicana que honra a los difuntos con la Feria del Cartón y Día de Muertos 2025.

Este evento ofrece a las familias tapatías la oportunidad de encontrar todos los artículos necesarios para elaborar un Altar de Muertos, siendo un espacio para honrar una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro país.

Los detalles de la edición de este 2025 ya han comenzado publicarse, por ello, aquí te decimos lo que debes saber.

¿Cuándo inicia la Feria del Cartón y Día de Muertos 2025?

La Feria del Cartón y Día de muertos 2025 comenzará el próximo martes 7 de octubre y concluirá el martes 4 de noviembre, según lo anunciado por los organizadores.

Como cada año, esta feria se desarrollará en el Parque Morelos, ubicado en el Centro de Guadalajara, sobre la calzada Independencia, a su cruce con la calle Juan Manuel.

En el sitio, a modo de tianguis, los visitantes podrán encontrar todo tipo de productos relacionados con el Día de Muertos y la elaboración de altares, como calaveritas de azúcar, pan de muerto, papel picado, figuras de barro, flores de cempasúchil y mucho más.

Otros puestos ofertan disfraces, y también se pueden encontrar juegos mecánicos y otras atracciones para chicos y grandes.

Asimismo, la feria destaca por su oferta gastronómica local, con bebidas como el tejuino, además del tradicional pan de muerto recién hecho.

La Feria del Cartón y Día de Muertos se realiza en Guadalajara desde hace más de 70 años, representando un gran impulso para la economía y el consumo local.

Una de las formas más sencillas de llegar en transporte público es abordar el Macrobús de la Calzada y bajar en la estación Alameda.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB