Miércoles, 24 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

¿Cuándo inicia la Feria del Cartón y Día de Muertos 2025?

Los organizadores de la Feria del Cartón y Día de Muertos confirmaron las fechas en las que se desarrollará este tradicional evento en el Centro de Guadalajara

Por: Luz Borja

Este evento ofrece a las familias tapatías la oportunidad de encontrar todos los artículos necesarios para elaborar un Altar de Muertos. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Este evento ofrece a las familias tapatías la oportunidad de encontrar todos los artículos necesarios para elaborar un Altar de Muertos. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Cada año, el Parque Morelos se llena de aromas, colores y sabores previo a la celebración mexicana que honra a los difuntos con la Feria del Cartón y Día de Muertos 2025.

Este evento ofrece a las familias tapatías la oportunidad de encontrar todos los artículos necesarios para elaborar un Altar de Muertos, siendo un espacio para honrar una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro país.

Los detalles de la edición de este 2025 ya han comenzado publicarse, por ello, aquí te decimos lo que debes saber.

Te puede interesar: ¿Cuál es la avenida más transitada del Área Metropolitana de Guadalajara?

¿Cuándo inicia la Feria del Cartón y Día de Muertos 2025?

La Feria del Cartón y Día de muertos 2025 comenzará el próximo martes 7 de octubre y concluirá el martes 4 de noviembre, según lo anunciado por los organizadores.

Como cada año, esta feria se desarrollará en el Parque Morelos, ubicado en el Centro de Guadalajara, sobre la calzada Independencia, a su cruce con la calle Juan Manuel.

En el sitio, a modo de tianguis, los visitantes podrán encontrar todo tipo de productos relacionados con el Día de Muertos y la elaboración de altares, como calaveritas de azúcar, pan de muerto, papel picado, figuras de barro, flores de cempasúchil y mucho más.

Revisa: Zoológico de Guadalajara ofrece entradas a 1 peso: qué incluye y cómo comprar los tickets

Otros puestos ofertan disfraces, y también se pueden encontrar juegos mecánicos y otras atracciones para chicos y grandes.

Asimismo, la feria destaca por su oferta gastronómica local, con bebidas como el tejuino, además del tradicional pan de muerto recién hecho.

La Feria del Cartón y Día de Muertos se realiza en Guadalajara desde hace más de 70 años, representando un gran impulso para la economía y el consumo local.

Una de las formas más sencillas de llegar en transporte público es abordar el Macrobús de la Calzada y bajar en la estación Alameda.

Lee también: INAPAM: ¿Cuál es el monto del aguinaldo para los adultos mayores?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones