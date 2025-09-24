UAG abre la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Como parte de su legado en la formación de líderes en salud, ampliando su impacto al ámbito animal y ecológico, esta mañana fue presentada la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).

Alfonso Petersen Farah , Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud de la UAG, destacó la importancia que esta institución cuente con esta nueva opción para los estudiantes.

"La verdad de las cosas es una carrera que veníamos planeando desde hace muchos años, tenemos una enorme expectativa, porque estamos seguros y conscientes de la necesidad de llevar a cabo acciones enfocadas a la salud animal", comentó.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

El vicerrector dijo que al ser Jalisco un importante jugador agropecuario, era fundamental contar con esta nueva licenciatura.

"No solamente nos vamos a enfocar en las grandes especies también se enfocarán en las especies menores que forman parte de la convivencia familiar, apoyo emocional y ayuda a personas con discapacidad", añadió.

Se espera que en enero del 2026 inicie la primera generación con alrededor de 20 y 30 alumnos como mínimo.

"Recordar que enero es una inscripción baja porque las preparatorias normalmente terminan en agosto, sin embargo creemos que con las acciones que hemos implementado, la tradición de la Universidad Autónoma de Guadalajara podemos aspirar a tener esa cantidad de alumnos", precisó.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Durante su discurso, dijo que esta carrera se suma a otras que ya se tienen en el área de la salud como medicina, odontología, enfermería, nutrición, terapia física, entre otras.

"Hoy queremos dar un paso más, un paso más hacia la salud integral, un paso más hacia el modelo One Health que está directamente relacionado con la carrera de medicina veterinaria", añadió.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

Destacó que la nueva carrera se fortalece con la secretaría académica, que ha vigilado que se tenga un programa de estudios pertinente y responda a las necesidades actuales, las instalaciones, los laboratorios, los centros inmersivos y los centros de simulación.

"Tenemos nuestro rancho educativo donde los alumnos tendrán la oportunidad de llevar a cabo prácticas profesionales de manera directa y en condiciones muy adecuadas", resaltó.

En el evento estuvieron presentes César de Anda Molina, titular de Coincydes; Eduardo Ron Ramos, secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, funcionarios de la casa de estudios e invitados especiales.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

MV