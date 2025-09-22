Beca Rita Cetina: ¿Cuál es el dispositivo que se recomienda para hacer el registro?

El proceso de inscripción a la Beca Rita Cetina, un apoyo económico impulsado por el Gobierno de México para estudiantes de secundaria pública, ya está en marcha. Esta beca busca reducir la deserción escolar otorgando mil 900 pesos cada bimestre a través del Banco del Bienestar, con el fin de que los estudiantes puedan cubrir gastos escolares esenciales como útiles, uniformes o alimentación.

Desde el 15 de septiembre, los padres o tutores pueden realizar el registro de sus hijos directamente en la plataforma oficial: www.becaritacetina.gob.mx, sin embargo, muchos usuarios han señalado que la elección del dispositivo correcto puede marcar la diferencia entre un trámite exitoso o uno frustrante.

¿Qué dispositivo es el más adecuado para hacer el registro?

Diversas personas que ya han intentado completar el registro han compartido su experiencia en redes sociales, señalando que una computadora de escritorio o una laptop es la mejor opción para realizar el trámite. Esto se debe a que el registro requiere la apertura de varias ventanas y la carga de documentos, lo cual puede volverse complicado o incluso imposible desde un celular o una tablet.

Además, uno de los pasos previos obligatorios es la creación de una cuenta en Llave MX, una plataforma del gobierno que permite validar la identidad del solicitante. Este proceso también es mucho más fluido desde una computadora.

¿Por qué evitar el celular?

Aunque el sitio web es accesible desde dispositivos móviles, muchos usuarios han reportado dificultades al intentar subir archivos o navegar entre las secciones del formulario desde un teléfono. Por esta razón, si vas a registrar a un estudiante para recibir la Beca Rita Cetina, lo ideal es contar con una computadora con conexión estable a internet, además de tener listos los documentos solicitados en formato digital.

Recomendaciones antes de iniciar el registro

Antes de comenzar, asegúrate de tener:

Una computadora o laptop con acceso a internet.

Una cuenta activa en Llave MX (o estar preparado para crearla).

Todos los documentos requeridos escaneados o en formato digital.

Tiempo suficiente para completar el proceso sin interrupciones.

La Beca Rita Cetina representa una oportunidad valiosa para apoyar a jóvenes en su educación secundaria. Realizar el registro desde un dispositivo adecuado no solo facilita el proceso, sino que también ayuda a evitar errores que puedan retrasar la recepción del apoyo.

EE