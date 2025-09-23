Helicóptero siniestrado en San Sebastián del Oeste no pertenecía a la Comisión: CFE

Luego del desplome de un helicóptero en el municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco, que ocasionó la muerte de los dos tripulantes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lamentó el siniestro y señaló que la aeronave no es propiedad de la paraestatal, sino que fue arrendada a la empresa ASESA, además de que las dos personas fallecidas no eran trabajadores el organismo.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad en estos momentos. Desde el primer momento del reporte del accidente, la CFE ha permanecido atenta y en comunicación con las autoridades para conocer el desarrollo de las labores de recuperación. Se precisa que la aeronave siniestrada no era propiedad de la CFE, sino de la empresa ASESA, la cual, mediante un contrato de arrendamiento, presta servicios a la CFE; asimismo, los tripulantes no eran trabajadores de la Comisión", se lee en el comunicado que compartió el organismo.

También se reiteró que la CFE continuará atenta y colaborando en las investigaciones que realicen las instancias correspondientes, así como la resolución "de este lamentable hecho".

Esta tarde la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) localizó el helicóptero y los restos de los dos tripulantes, el piloto y el mecánico. La aeronave sufrió un percance en una zona cercana a la localidad La Virgencita.

La unidad, un Bell 142, salió de Tepic, Nayarit, con rumbo a Talpa, Jalisco, donde evaluaría las líneas eléctricas de la región y recogerían a personal de la Comisión. Se presume que el helicóptero volaba a baja altura en las inmediaciones del cerro El Jabalí, cuando se perdió comunicación con los ahora fallecidos. Al momento se desconocen las causas del accidente.

