Tras el ataque ocurrido a un estudiante en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), la Presidenta Claudia Sheinbaum compartió su opinión al respecto esta mañana, 23 de septiembre, en “La Mañanera del Pueblo”.

“Muy doloroso, la verdad. Soy egresada además del CCH Sur. Es un estudiante que agrede a otro estudiante y después a un trabajador", dijo la Mandataria.

Por otro lado Sheinbaum, resaltó que es importante indagar sobre las razones del ataque antes de dar por hecho la causa de lo acontecido.

“Hay que ver, en particular, el caso antes de colocarlo en una situación de violencia generalizada. Hay que analizar, en particular, el caso, por qué se dio y cuál era la condición de este estudiante que agrede”, apuntó la Mandataria.

Sheinbaum habla sobre acciones de paz dentro de las escuelas

Asimismo , la Mandataria destacó que la Subsecretaria de Educación Media Superior tiene un programa, junto con el Programa por la Paz y contra las Adicciones, de trabajo permanente con las escuelas de media superior.

Este programa tiene que ver con actividades colectivas que permitan fomentar el diálogo y acciones de paz dentro de las escuelas.

Ataque de estudiante en CCH Sur en Estado de México

El ataque, ocurrido la mañana del lunes, 22 de septiembre, fue perpetrado al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por Lex Ashton, de 19 años, quien también lesionó a un trabajador de mantenimiento de la institución. Este hecho ha provocado consternación y movilización en distintos sectores de la comunidad universitaria.

La víctima se trato de Javier, estudiante de 16 años que lamentablemente perdió la vida tras ser agredido con un arma blanca.

Con información de SUN.

