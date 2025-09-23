Tras el ataque ocurrido a un estudiante en las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), la Presidenta Claudia Sheinbaum compartió su opinión al respecto esta mañana, 23 de septiembre, en “La Mañanera del Pueblo”.Por otro lado Sheinbaum, resaltó que es importante indagar sobre las razones del ataque antes de dar por hecho la causa de lo acontecido. Asimismo, la Mandataria destacó que la Subsecretaria de Educación Media Superior tiene un programa, junto con el Programa por la Paz y contra las Adicciones, de trabajo permanente con las escuelas de media superior. Este programa tiene que ver con actividades colectivas que permitan fomentar el diálogo y acciones de paz dentro de las escuelas.El ataque, ocurrido la mañana del lunes, 22 de septiembre, fue perpetrado al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por Lex Ashton, de 19 años, quien también lesionó a un trabajador de mantenimiento de la institución. Este hecho ha provocado consternación y movilización en distintos sectores de la comunidad universitaria.La víctima se trato de Javier, estudiante de 16 años que lamentablemente perdió la vida tras ser agredido con un arma blanca.Con información de SUN.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS