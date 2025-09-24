Miércoles, 24 de Septiembre 2025

Detienen a presunto homicida en la colonia Vista Hermosa

El operativo de seguridad fue realizado por elementos de la Policía de Zapopan

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El sujeto fue remitido ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal. EL INFORMADOR / ARCHIVO / ESPECIAL / Policía de Zapopan

El día de hoy miércoles 24 de septiembre, elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan lograron la detención de un presunto homicida en la colonia Vista Hermosa dentro del municipio.

Elementos operativos de la Policía de Zapopan se presentaron en el cruce de las calles Vista Hermosa y Vista Selene, luego de un reporte de cabina en donde se señalaba que un sujeto se encontraba agrediendo a una persona.

Al llegar, se detuvo a un masculino de 27 años de edad quien fue señalado por haber agredido con un arma punzocortante a otra persona, causándole deceso.

Por ello, el sujeto fue remitido ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal y abrir una carpeta de investigación que clarifique los hechos.

