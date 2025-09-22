Esto es lo que se sabe sobre la muerte de un alumno en el CCH Sur

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se trasladaron la tarde de este lunes a las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, ubicado en la alcaldía de Coyoacán, para atender una atentado violento entre estudiantes que dejó como resultado un alumno muerto y un trabajador herido.

Los hechos ocurrieron en el centro educativo de nivel medio superior, ubicado en el Boulevard Cataratas, en la colonia Jardines del Pedregal, a donde acudieron las autoridades tras recibir el reporte de una persona herida.

Te puede interesar: B King y DJ Regio Clown son encontrados sin vida en Edomex

De acuerdo con el informe oficial, un sujeto encapuchado ingresó al plantel y agredió con un arma blanca a un estudiante, quien perdió la vida a causa de las heridas .

Tras el atentado, el agresor fue interceptado por un trabajador de la institución, quien intentó detenerlo, pero resultó herido y fue trasladado al hospital.

La SSC de la Ciudad de México declaró que el sujeto intentó huir subiendo al tercer piso del edificio, en donde se vio acorralado, por lo que optó por lanzarse, fracturándose ambas piernas en el impacto. También tuvo que ser trasladado al hospital bajo custodia policial.

Ante los hechos, las autoridades señalaron que el involucrado será puesto a disposición del Ministerio Público una vez que reciba atención médica.

No obstante, los estudiantes tuvieron que ser desalojados del área y se cancelaron las clases hasta nuevo aviso.

Hasta el momento no se conocen los motivos del atacante , pero se informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya realiza servicios periciales y las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la UNAM emitió un comunicado en el que condenó los hechos y lamentó la muerte del alumno , además de señalar que, en cuanto las autoridades tengan información, la compartirán por sus cuentas oficiales.

"Condenamos y lamentamos estos hechos de violencia. Estaremos informando a la comunidad universitaria por las vías oficiales".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP