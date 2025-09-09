Esta mañana la Fiscalía de Jalisco (FGE) informó que la a Dirección de Órdenes de Aprehensión logró la captura de tres hombres acusados del delito de abuso sexual infantil agravado en distintos hechos.

En el primer caso, el Juzgado Vigésimo Primero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial emitió una orden de aprehensión en contra de Saúl "N", el cual fue detenido el pasado 5 de septiembre en calles de la Colonia San Juan de Dios, en el Municipio de Guadalajara.

Los hechos investigados señalan que el sujeto se habría aprovechado sexualmente de dos menores de edad en un domicilio de la colonia en la que fue detenido. Las víctimas contaron su experiencia a su abuela, quien fue la persona que presentó la denuncia que permitió esta detención.

En el segundo caso, el Juzgado Décimo Cuarto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial emitió una orden de aprehensión en contra de Jasiel "N", el cual fue detenido el mismo 5 de septiembre en calles de la Colonia El Bethel, en el Municipio de Guadalajara.

Las indagatorias indican que el sujeto convivía con una adolescente menor de edad en el mismo edificio en el que vivían. Los hechos denunciados por el padre de la menor permitieron la emisión del mandamiento judicial cumplimentado.

Por último, una orden judicial dictada por el Juzgado Tercero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial permitió la aprehensión de Karel Alois "N" el pasado 6 de septiembre en calles de la Colonia Mezquitán Country.

Esta vez, los hechos ocurrieron el pasado 20 de marzo de 2024 en una colonia de San Agustín en Tlajomulco de Zúñiga. El acusado habría agredido sexualmente a su hijastra. La madre fue la persona que emitió la denuncia, permitiendo solicitas y obtener el mandamiento judicial de aprehensión.

