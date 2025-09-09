Jalisco suma 8 mil 90 empleos en agosto

En agosto se registraron 8 mil 90 nuevos puestos formales en el estado, esta cantidad es mayor comparada con agosto del año pasado cuando en Jalisco se perdieron mil 583 empleos formales de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin embargo en el acumulado enero agosto de este año Jalisco suma 21 mil 377 empleos, una cantidad mucho menor comparada con los 33 mil 149 puestos registrados en el mismo periodo del año pasado.

No obstante, Jalisco se posicionó como la segunda entidad que genera más oportunidades de empleo formal en México en agosto.

De acuerdo con los datos reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el estado registra un total de 2 millones 47 mil 458 trabajadores que cuentan con un empleo formal, seguridad social, oportunidades de ahorro y otras prestaciones de ley, como vacaciones pagadas, lo que les permite mejorar su calidad de vida.

"Estas cifras son una buena noticia, porque estamos hablando de 8 mil personas que pudieron acceder a un nuevo empleo en la formalidad, con seguridad social y ahorro para el retiro. En Jalisco seguimos generando más condiciones para que empresas inviertan, crezcan y generen más empleo para las y los jaliscienses", comentó Cindy Blanco Ochoa, Secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco en un comunicado.

El estado que registró mayor creación de empleo en agosto fue Sinaloa, con 10 mil 94 empleos, seguido de Jalisco y en el tercer lugar se ubica Baja California, con 5 mil 975 puestos de trabajo.

De enero a agosto de 2025, Jalisco es el cuarto estado que más oportunidades de trabajo ha generado y acumula 21 mil 377 nuevos empleos formales.

