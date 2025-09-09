Vero Delgadillo supervisa junto a David Zamora acciones de renovación en Plaza Liberación

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, supervisó junto al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David Zamora, los trabajos de rehabilitación que se realizan en la Plaza Liberación, donde el avance alcanza ya un 45 por ciento.

De acuerdo con Zamora, los primeros trabajos de impermeabilización ya concluyeron y actualmente se colocan las losas de concreto, además de la rehabilitación de fuentes e instalaciones eléctricas, hidráulicas y de conectividad.

Delgadillo destacó que desde hace cuatro décadas las plazas Liberación, Fundadores y Cabañas no habían recibido una intervención integral, por lo que la actual administración impulsó un plan de recuperación del Centro Histórico en coordinación con el gobernador Pablo Lemus.

“El Centro Histórico es sin duda el corazón de Guadalajara y es el espacio que, durante los últimos años, la energía se ha concentrado en revitalizarlo y durante las últimas tres Administraciones se ha invertido especialmente en lo que es el Paseo Fray Antonio Alcalde, una inversión muy importante que ha renovado este espacio y que lo ha llenado de vida”, explicó.

La inversión global en el corredor que conecta Plaza Liberación con el Instituto Cultural Cabañas asciende a 450 millones de pesos, aportados entre el Gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara. Actualmente, los trabajos en las plazas Liberación, Fundadores y la fuente danzarina reportan un avance conjunto del 35 por ciento.

El titular de la SIOP señaló que la inversión que se está realizando servirá para que el Centro Histórico siga siendo un punto de encuentro y referencia turística a nivel nacional e internacional.

“Básicamente en esta zona ya se realizó lo que va a ser la impermeabilización, en la parte inferior van todas las canalizaciones para posteriormente meter desde el servicio de internet las cámaras de circuito cerrado, todo lo que es la alimentación eléctrica”.

Zamora refirió que en la Plaza Liberación ya se tiene un avance del 45 por ciento y actualmente se trabaja en la rehabilitación de las fuentes.

“Se va a colocar una alimentación complementaria de iluminación así como hidráulica para que tengan un complemento a lo que tradicionalmente ya teníamos trabajando”.

El Secretario de Infraestructura y Obra Pública recordó que, por indicación del Gobernador, se van a retirar todos los obstáculos visuales y preservar todo el patrimonio cultural de las y los jaliscienses.

En el recorrido, se tuvo la presencia de la ex Jefa del Área de Planeación Urbana de Nueva York, Amanda Burden, quien felicitó a las autoridades por la intervención que se está haciendo en la plaza, ya que será un punto de encuentro para la sociedad.

“La Plaza Liberación es uno de los espacios públicos más distinguidos del mundo y, sin duda, un gran legado para Guadalajara. Pero esta plaza puede ser aún más distinguida y más famosa con algunas adiciones para hacerla aún más significativa para la Ciudad”.

