El día de ayer, como parte de la gira para la rendición de cuentas posterior al Primer Informe de Gobierno, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se presentó en los estados de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. Este domingo, se espera la visita de la Mandataria en Jalisco.

Ayer en su paso por Baja California Sur, el gobernador de la entidad, Víctor Manuel Castro Cosío , agradeció a la Presidenta la inversión en materia de salud, infraestructura carretera, los Programas para el Bienestar y educación, y calificó como histórico el anuncio de las nuevas plazas para las y los maestros de la entidad.

En Sinaloa, la jefa del Ejecutivo estuvo acompañada por el gobernador Rubén Rocha Moya y diversos funcionarios. El edil celebró la trayectoria de la Mandataria y agradeció la presencia de las fuerzas armadas de México en Sinaloa " para que nos cuiden y nos protejan ".

En Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de la entidad , señaló que los 35 mil nayaritas que se dieron cita en el Recinto Ferial de Tepic respaldan los avances del primer año de gobierno de la Presidenta y reconoció su liderazgo para encabezar con dignidad y firmeza el movimiento social más grande del mundo: el movimiento social de los mexicanos.

¿Dónde y a qué hora se presentará Claudia Sheinbaum en Jalisco?

La Presidenta de México se encuentra este domingo en la Perla Tapatía y hará la rendición de cuentas para el estado en punto de las 09:00 horas en Plaza Bicentenario, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas .

Se espera que, al igual que en las presentaciones pasadas por la República Mexicana, la Mandataria se encuentre acompañada de funcionarios del estado, incluyendo al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus .

