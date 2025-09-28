Este es el mejor momento del día para entrenar fuerza, según expertos

Las personas buscan constantemente realizar cambios en su calidad de vida: intentan hacer ejercicio, ganar fuerza, empezar terapia psicológica, cambiar de hábitos, etcétera.

Algunas personas, por ejemplo, están interesadas en ganar masa muscular, pero no saber cuál es el mejor momento para entrenar fuerza podría convertirse en un impedimento para lograr esta meta.

Según expertos, es importante tomar en cuenta qué queremos lograr al acudir a hacer ejercicio en un gimnasio, si bajar de peso o ganar masa muscular, pues determinar eso indicará en qué momento del día será mejor asistir.

En el caso de querer bajar de peso, Álvaro Bustamante, profesor titular de la Universidad Europea e investigador en Fisiología y Tecnología aplicada al Alto Rendimiento Deportivo , declara que “ la realización de actividad física implica cierto estrés, por lo que nuestro organismo activa el sistema nervioso simpático, y libera hormonas y neurotransmisores, como las catecolaminas. Esto repercute positivamente en nuestra activación y estado de ánimo el resto del día ”.

Según el experto, las personas que entrenan por las mañanas aumentan su metabolismo y tienden a perder mayor cantidad de grasa corporal. “ Si hemos hecho un entrenamiento intenso, es probable que tengamos una frecuencia cardiaca aumentada como respuesta a ese estímulo durante las horas posteriores del día, contribuyendo a la pérdida de grasa ”.

¿A qué hora es mejor entrenar si quiero ganar músculo?

Para ganar masa muscular, se requiere de disciplinas que nos obliguen a usar la fuerza máxima de nuestro cuerpo, como la halterofilia, el crossfit, el pilates o el kickboxing. En este caso, si la meta es ganar músculo, la tarde sería el mejor momento del día para empezar a entrenar.

Esto es debido a una mayor actividad hormonal de nuestro organismo, pues algunas hormonas anabólicas muestran mayores picos por las tardes, aspecto que podría contribuir al trabajo que se realice durante el entrenamiento. " Durante la tarde es probable que tengamos una mejor activación para desarrollar una mayor ganancia de masa muscular ".

Sin embargo, el especialista recomienda vigilar otros aspectos al tiempo que se inicia una rutina de entrenamiento, como establecer horarios para el correcto descanso y omitir los días en el gimnasio si nuestra jornada en el trabajo o la escuela fue muy estresante, pues " esto puede hacer que por la tarde no tengamos la capacidad para entrenar a gran intensidad y que los resultados no sean los esperados ”.

