Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este domingo se espera que un canal de baja presión en el interior del territorio nacional, junto con el ingreso de aire húmedo del Pacífico y el Golfo de México, originen lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco.

Se espera viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h; el oleaje en las costas del estado podría presentarse entre 1.5 hasta 2.5 metros de altura.

Por otro lado, continuará para el estado ambiente desde cálido hasta caluroso por la tarde, con temperaturas máximas mayores a 35 °C.

¿A qué hora lloverá en Puerto Vallarta?

Según información de Meteored, la playa jalisciense podría presentar lluvias a partir de las 17:00 horas . A continuación te compartimos más detalles del pronóstico del tiempo para este domingo.

HORA TEMPERATURA CIELO PROBABILIDAD DE LLUVIA ACUMULACIÓN DE AGUA 09:00 horas 28 ºC Soleado - - 11:00 horas 29 ºC Nubes y claros - - 14:00 horas 30 ºC Parcialmente nublado - - 17:00 horas 29 ºC Lluvia débil 40 % 0.8 mm 20:00 horas 27 ºC Lluvia débil 30 % 0.4 mm 23:00 horas 26 ºC Nubes y claros - -

Se prevé que los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas se acompañen de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

