Este no es autoritarismo: Sheinbaum sobre la deuda de Salinas Pliego en el SAT

Este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum realizó la apertura de la "La Mañanera" hablando acerca de la deuda fiscal que sostiene el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) . La Mandataria aseguró que " esto no es autoritarismo ".

Durante el inicio de la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la Presidenta aseguró que es importante que la población sepa cómo es que se calcula el adeudo fiscal que mantiene el empresario mexicano —que supera los 70 mil millones de pesos— pues, aseguró la Mandataria, " no es un asunto de negociación en lo oscurito , es un asunto de ley ".

" Cuando llegué a la presidencia, en el [Honorable] Congreso de la Unión, juré guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Es importante que se entienda que cuando se hace una revisión fiscal y se encuentran adeudos, el deudor debe pagar ", afirmó Sheinbaum.

La Presidenta también aseguró que dentro de las leyes se estipula que los deudores, en este caso, Salinas Pliego, a través de Grupo Salinas, tienen derecho a descuentos en caso de pagar.

En "La Mañanera" se presentó la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García , quien realizó una detallada exposición acerca del historial que tiene el dueño de Banco Azteca con el fisco desde hace más de una década, antes de que iniciara la Administración de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador .

" Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito , esos tiempos ya pasaron, no es asunto de sentarnos a negociar qué sí y qué no; mesas tánicas hemos tenido muchísimas sobre este caso en particular, entonces él [Ricardo Salinas Pliego] tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague .

" Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, no le cerramos la puerta a nadie, pero negociación de la ley nunca. [...] Nada ni nadie por encima de la ley, se llama Estado de derecho, para todas y para todos. Esto no es autoritarismo, las puertas del SAT están abiertas, siempre a cualquier persona, pero la ley es la ley ", aseveró la Presidenta.

