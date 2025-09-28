Este domingo 28 de septiembre se espera que en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) predomine un cielo parcialmente nublado sin descartar la posibilidad de lluvia.

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, debido a un canal de baja presión en el interior del territorio nacional y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México. Sin embargo, también previó que en estado continúe un ambiente cálido a caluroso por la tarde, con temperaturas mayores a los 35° C.

Se estima que todas las lluvias estén acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco. Anticipa, además, rachas de viento de 30 a 50 km/h.

Mantente informado: Sube el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) despierta con un cielo parcialmente nublado. Datos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara indican una probabilidad de lluvia del 30% durante la mañana, y en la tarde, la posibilidad de precipitaciones aumenta.

Por la noche es posible la formación de tormentas ingresando del suroeste de la metrópoli. Se prevén rachas de viento que podrían superar los 40 km/h.

En cuanto a temperatura, se prevé una máxima de 27° C, y una mínima de 16°.

Clima Nacional

Pronóstico de lluvias para hoy 28 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz, Tabasco y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Nayarit, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Colima.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 28 de septiembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la madrugada de hoy 28 de septiembre de 2025:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 28 de septiembre de 2025:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Oaxaca (istmo).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California (sur), Baja California, Baja California Sur, Sonora (sur), Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Con información de SMN y Protección Civil y Bomberos de Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

