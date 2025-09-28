Pablo Montero solo vende un boleto para su concierto en Chihuahua

El cantante Pablo Montero atravesó un fuerte revés en su carrera tras cancelarse un espectáculo que tenía programado en una reconocida cantina de Chihuahua, luego de que únicamente se lograra vender un boleto para su presentación.

De acuerdo con información revelada a la revista TVNotas, el evento estaba planeado para realizarse el pasado 27 de junio, pero al no alcanzar la venta esperada de entradas, los organizadores decidieron suspenderlo.

La fuente consultada detalló que los empresarios habían entregado al artista un adelanto de 150 mil pesos, además de cubrir otros gastos relacionados con la promoción de la gira que finalmente no se concretó. Por ello, ahora le estarían exigiendo la devolución del dinero.

Según se mencionó, los inversionistas intentaron esperar con la esperanza de que el público respondiera y se incrementaran las ventas, sin embargo, el interés nunca se generó.

Sobre las razones de este fracaso, la misma persona explicó que el público de Chihuahua actualmente se inclina por escuchar y apoyar a nuevas voces de la música, en lugar de artistas que podrían encontrarse en “franco deterioro”.

Hasta la tarde del viernes 26 de septiembre de 2025, Pablo Montero no había dado ninguna declaración en sus redes sociales, como TikTok, Facebook, Instagram o X.

¿Quién es Pablo Montero?

Su nombre real es Óscar Daniel Hernández Rodríguez, nacido el 23 de agosto de 1974 en Torreón, Coahuila. Se ha dedicado al género ranchero, inspirado desde sus inicios por su padrino, Vicente Fernández.

Montero incursionó en las telenovelas en 1995 con Lazos de amor. Posteriormente apareció en Vivo por Elena (1998) y alcanzó mayor proyección al protagonizar Abrázame muy fuerte en el año 2000. Más adelante participó en Entre el amor y el odio (2002) y en la producción internacional Rebeca (2003).

BB