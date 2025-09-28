Claudia Sheinbaum celebra acuerdo sobre tráfico de armas con EU

Al asegurar que “la soberanía es algo que nunca se va a negociar, jamás, con el Gobierno de Estados Unidos”, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, a través del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos, se alcanzó un acuerdo histórico para que el país vecino refuerce sus operativos de control en el tráfico de armas hacia México.

“Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”, sostuvo la Mandataria federal al encabezar un acto en Mazatlán, acompañada del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de la crisis de seguridad que enfrenta esa entidad.

La Presidenta subrayó que su administración mantendrá el respaldo al estado con la presencia constante del gabinete de seguridad y la coordinación de todas las fuerzas federales.

“Estamos apoyando al Gobierno de Sinaloa y a su pueblo en el tema de seguridad. Cada 15 días el gabinete de seguridad está aquí: el secretario de la Defensa, de Marina, de Seguridad Pública. Apoyarán con elementos de todas las corporaciones y vamos a seguir así”, expuso.

Sheinbaum reiteró que la estrategia federal está basada en atacar las causas de la violencia, fortalecer la Guardia Nacional y trabajar con inteligencia, investigación y judicialización, además de una estrecha coordinación con las fiscalías estatales y federales. “Nosotros definimos una estrategia y estamos convencidos de que va a funcionar”, dijo.

En materia de cooperación bilateral, la presidenta hizo énfasis en que la relación con Washington no significará en ningún caso ceder soberanía.

“Uno de los temas que nos plantearon fue la seguridad y siempre dijimos dos cosas: sí a la coordinación, sí a la colaboración, pero no al injerencismo y no a la pérdida de soberanía. Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, enfatizó.

Sheinbaum reveló que el viernes se celebró la primera reunión del comité bilateral tras la visita a México del secretario de Estado de EU Marco Rubio. En este encuentro, sostuvo, se modificó la lógica de la agenda de seguridad.

“Siempre dicen que los temas centrales son lo que va de México hacia Estados Unidos. Pero ahora, por primera vez, lo primero que se discutió fueron las armas que vienen de Estados Unidos a México. Y ayer logramos un acuerdo de que EU va a reforzar los operativos en su territorio para controlar ese paso de armas”, apuntó.

La mandataria recalcó que la soberanía mexicana no será objeto de negociación bajo ninguna circunstancia.

“La soberanía es algo que nunca se va a negociar, jamás. Es la esencia de la nación, es la esencia del pueblo de México. Eso nunca va a estar a negociación”, insistió.

Sheinbaum dijo que el país atraviesa un momento especial y positivo, con avances en seguridad y desarrollo. “He estado viviendo un momento especial en todo el país. Vamos bien y, como dije en el informe, estoy segura de que vamos a ir mejor”.

Se busca inhibir la entrada de armamento desde Estados Unidos a México. ESPECIAL

¿CÓMO OPERA?

Programa de Cooperación Fronteriza

La Secretaría de Relaciones Exteriores expuso en un comunicado que el Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos dará seguimiento a las acciones de cooperación bilateral derivadas del Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza.

“Las autoridades estadounidenses informaron que, desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump, se han iniciado más de 125 investigaciones por tráfico de armas, asegurado armas de fuego e identificado presuntos integrantes de redes criminales vinculadas con este delito en territorio estadounidense”, informó el documento.

Además, precisó que las metas principales de esta iniciativa son: “el aumento de operativos fronterizos para impedir el ingreso de armas a México y la ampliación del uso de la herramienta eTrace para fortalecer las investigaciones en ambos países”.

Y también “la implementación de tecnología de identificación balística en las 32 entidades mexicanas”, así como fortalecer el intercambio de información y el incremento de investigaciones y judicialización de casos.

