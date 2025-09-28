Esto costará el Gas LP en la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó las tarifas máximas del gas licuado de petróleo (Gas LP) que estarán vigentes en Jalisco del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025. Los precios varían según el municipio y se actualizan cada semana con el propósito de proteger la economía de las familias y promover un mercado energético más transparente.

Estos ajustes semanales buscan garantizar que los consumidores paguen montos justos por el producto. Por ello, se recomienda a la población consultar de forma regular las tarifas correspondientes a su localidad, como parte de una estrategia para fortalecer la supervisión y asegurar mayor equidad en el sector.

Costos del Gas LP en Jalisco del 28 de septiembre al 4 de octubre

Lagos de Moreno

Precio por kilogramo más IVA: $20.50

Precio por litro más IVA: $11.07

Puerto Vallarta

Precio por kilogramo más IVA: $20.74

Precio por litro más IVA: $11.20

El Salto

Precio por kilogramo más IVA: $20.05

Precio por litro más IVA: $10.83

Guadalajara

Precio por kilogramo más IVA: $20.05

Precio por litro más IVA: $10.83

Tonalá

Precio por kilogramo más IVA: $20.05

Precio por litro más IVA: $10.83

Tlaquepaque

Precio por kilogramo más IVA: $20.05

Precio por litro más IVA: $10.83

Tlajomulco

Precio por kilogramo más IVA: $20.05

Precio por litro más IVA: $10.83



Zapopan

Precio por kilogramo más IVA: $20.05

Precio por litro más IVA: $10.83

Zapotlán

Precio por kilogramo más IVA: $20.04

Precio por litro más IVA: $10.82

Zapotlanejo

Precio por kilogramo más IVA: $19.79

Precio por litro más IVA: $10.69

Es importante que los consumidores verifiquen que los precios aplicados por los distribuidores no excedan los límites establecidos por la CNE.

Si se presentan cobros indebidos o alguna irregularidad en la comercialización y distribución del Gas LP, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó el correo denunciasgaslp@profeco.gob.mx y el número de WhatsApp 55 4365 2339 para atender las quejas correspondientes.

