¡Qué lamentable!

Esta semana, el ex canciller y escritor Jorge Castañeda -secretario de Relaciones Exteriores de México entre 2000 y 2003, durante la administración de Vicente Fox- lamentaba, en su colaboración editorial en El Universal, la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ante “las inevitables dificultades para obtener un buen espacio para su pronunciamiento ante la Asamblea General de la ONU, decidió no asistir a la misma”, para formar parte de los presidentes, primeros ministros y monarcas que hicieron uso de la palabra en la celebración del 80 aniversario del organismo. “Me parece que le convendría mucho a Sheinbaum conversar -con los líderes mundiales-” y personalmente hablar del papel de México en el concierto internacional, escribió Castañeda.

Y tenemos que darle la razón al ex canciller, ya que en su representación fue Juan Ramón de la Fuente, el actual secretario de Relaciones Exteriores, que ante un importante evento, trascendental escenario y personalidades de tanta influencia que desfilaron durante la semana, era el sitio para que la presidenta se hiciera presente, proyectarse personalmente, lo mismo que al país, además de ratificar ante el mundo la estratégica situación geográfica que tenemos y el potencial económico que como nación representamos para el desarrollo.

Sin embargo, la oportunidad se “tiró a la basura” al no llevarse un mensaje de más contenido y provecho para México; ah, pero en cambio, fue muy bien aprovechada por De la Fuente para promover -en tan importante foro y distinguida audiencia- a la Cuarta Transformación: “El camino trazado desde hace siete años es claro y tiene vocación universal: consolidar una sociedad en la democracia, la libertad, la igualdad y la prosperidad compartida. Por el bien de todos, primero los pobres”. ¡Hágame usted el favor!

Juan Ramón de la Fuente habló del “...momento histórico que vivimos en México, bajo la conducción de nuestra primera mujer presidenta -aquí sí tiene razón-... Es tiempo de mujeres. Y México ha dejado esto muy claro tras la abrumadora elección de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo -aquí no tiene razón, porque fue apenas una tercera parte de los electores los que la eligieron-... Es un honor para mí participar en esta Asamblea y ser voz de un gobierno que consolida, en los hechos, la transformación de la vida pública de México”.

El canciller mexicano dijo que “Hoy en México impera la igualdad”, además de “vanagloriar” la elección de Hugo Aguilar, porque “la justicia se transforma y hoy una persona indígena es presidente de la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación”, “presumir” el logro de la Cuarta Transformación de sacar de la pobreza a 13 millones de mexicanos “con un proyecto de economía del bienestar” y “alardear” -entre otras cosas- que “Tenemos el programa de reforestación más grande del mundo, con 100 mil millones de árboles sembrados” (?).

Y todo lo anterior, en poco más de 15 minutos en el escaparate más importante del mundo. ¡Qué lamentable!

Usted, ¿qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net