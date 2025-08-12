¿Dónde reportar inundaciones en Jalisco durante el temporal de lluvias?

La temporada de lluvias ya comenzó en Jalisco y por ello es necesario tomar diversas precauciones para mantener nuestra seguridad, desde evitar pasos a desnivel, túneles y calles donde el agua cubra el pavimento, hasta tener a la mano los números de emergencia para reportar inundaciones o alguna otra situación de inseguridad.

Si tienes un auto, el Gobierno de Zapopan dio una serie de recomendaciones para cuidarte en esta temporada de lluvias:

Si el agua no rebasa la mitad de las llantas, avanza lentamente hacia una zona segura, pero si el agua alcanza la base de las puertas, apaga el motor y enciende las intermitentes.

Además no intentes reiniciar el vehículo si ya está inundado y si el agua sobrepasa el nivel de los asientos, sal del vehículo de inmediato por las ventanas hacia la parte superior del toldo, recuerda que una corriente de sólo 30 centímetros, puede arrastrar un carro.

¿Dónde reportar inundaciones en Jalisco?

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

01(33) 3675 3060

En Zapopan los números de emergencia son 911 o 3338182203

Guadalajara

01 (33) 36 13 88 11, 01 (33) 33 45 77 77

Puerto Vallarta

01 (322) 222 15 33

Chapala

01 (376) 765 23 08

Lagos de Moreno

01 (474) 742 06 96

Tequila

01 (374) 742 04 61

Zapotlán el Grande

01 (341) 413 07 94, 01 (341) 413 41

San Juan de los Lagos

01 (395) 785 40 50

Tepatitlán

01 (378) 782 06 85

Chapala

01 (376) 765 23 08

Lagos de Moreno

01 (474) 742 06 96

Zapotlanejo

01 (373) 734 04 90

Ameca

01 (375) 758 50 39, 01 (375) 75 8 00 83

Arandas

01 (348) 784 79 22

Atotonilco

01 (391) 917 04 45

Autlán

01 (317) 382 12 97

Capilla de Guadalupe

01 (378) 712 03 71

Ciuatlán

01 (315) 355 23 00

El Grullo

01 (321) 387 25 25

Encarnación de Díaz

01 (475) 953 2200

Jalostotitlán

01 (431) 746 06 97

Jesús María

01 (348) 704 01 44

Ocotlán

01 (392) 922 11 41

Pegueros

01 (378) 717 00 56

San Ignacio Cerro Gordo

01 (348) 716 01 01

San José de Gracia

01 (391) 911 02 47

Sayula

01 (342) 422 04 01

Tomatlán

01 (322) 298 72 72

Valle de Guadalupe

01 (347) 714 00 11

Valle Hidalgo

01 (495) 968 05 40

Yahualica

01 (344) 784 01 95

