¿Dónde reportar inundaciones en Jalisco durante el temporal de lluvias?

La temporada de lluvias ya comenzó en Jalisco y por ello es necesario tomar diversas precauciones para mantener nuestra seguridad, desde evitar pasos a desnivel, túneles y calles donde el agua cubra el pavimento, hasta tener a la mano los números de emergencia para reportar inundaciones o alguna otra situación de inseguridad. Si tienes un auto, el Gobierno de Zapopan dio una serie de recomendaciones para cuidarte en esta temporada de lluvias:Si el agua no rebasa la mitad de las llantas, avanza lentamente hacia una zona segura, pero si el agua alcanza la base de las puertas, apaga el motor y enciende las intermitentes.Además no intentes reiniciar el vehículo si ya está inundado y si el agua sobrepasa el nivel de los asientos, sal del vehículo de inmediato por las ventanas hacia la parte superior del toldo, recuerda que una corriente de sólo 30 centímetros, puede arrastrar un carro.La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos 01(33) 3675 3060 En Zapopan los números de emergencia son 911 o 3338182203Guadalajara 01 (33) 36 13 88 11, 01 (33) 33 45 77 77 Puerto Vallarta 01 (322) 222 15 33 Chapala 01 (376) 765 23 08 Lagos de Moreno 01 (474) 742 06 96 Tequila 01 (374) 742 04 61 Zapotlán el Grande 01 (341) 413 07 94, 01 (341) 413 41 San Juan de los Lagos 01 (395) 785 40 50 Tepatitlán 01 (378) 782 06 85 Chapala 01 (376) 765 23 08 Lagos de Moreno 01 (474) 742 06 96 Zapotlanejo 01 (373) 734 04 90 Ameca 01 (375) 758 50 39, 01 (375) 75 8 00 83 Arandas 01 (348) 784 79 22 Atotonilco 01 (391) 917 04 45 Autlán 01 (317) 382 12 97 Capilla de Guadalupe 01 (378) 712 03 71 Ciuatlán 01 (315) 355 23 00 El Grullo 01 (321) 387 25 25 Encarnación de Díaz 01 (475) 953 2200 Jalostotitlán 01 (431) 746 06 97 Jesús María 01 (348) 704 01 44 Ocotlán 01 (392) 922 11 41 Pegueros 01 (378) 717 00 56 San Ignacio Cerro Gordo 01 (348) 716 01 01 San José de Gracia 01 (391) 911 02 47 Sayula 01 (342) 422 04 01 Tomatlán 01 (322) 298 72 72 Valle de Guadalupe 01 (347) 714 00 11 Valle Hidalgo 01 (495) 968 05 40 Yahualica 01 (344) 784 01 95