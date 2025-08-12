Martes, 12 de Agosto 2025

¿Dónde reportar inundaciones en Jalisco durante el temporal de lluvias?

Cuando la temporada de lluvias convierte las calles en ríos saber a quién llamar para pedir ayuda o generar algún reporte, puede salvar vidas

Por: El Informador

Recuerda que una corriente de sólo 30 centímetros, puede arrastrar un carro. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Recuerda que una corriente de sólo 30 centímetros, puede arrastrar un carro. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

La temporada de lluvias ya comenzó en Jalisco y por ello es necesario tomar diversas precauciones para mantener nuestra seguridad, desde evitar pasos a desnivel, túneles y calles donde el agua cubra el pavimento, hasta tener a la mano los números de emergencia para reportar inundaciones o alguna otra situación de inseguridad. 

Si tienes un auto, el Gobierno de Zapopan dio una serie de recomendaciones para cuidarte en esta temporada de lluvias:

Si el agua no rebasa la mitad de las llantas, avanza lentamente hacia una zona segura, pero si el agua alcanza la base de las puertas, apaga el motor y enciende las intermitentes.

Además no intentes reiniciar el vehículo si ya está inundado y si el agua sobrepasa el nivel de los asientos, sal del vehículo de inmediato por las ventanas hacia la parte superior del toldo, recuerda que una corriente de sólo 30 centímetros, puede arrastrar un carro.

¿Dónde reportar inundaciones en Jalisco?

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos
01(33) 3675 3060
En Zapopan los números de emergencia son 911 o 3338182203

Guadalajara
01 (33) 36 13 88 11, 01 (33) 33 45 77 77
Puerto Vallarta
01 (322) 222 15 33
Lagos de Moreno
01 (474) 742 06 96
Tequila
01 (374) 742 04 61
Zapotlán el Grande
01 (341) 413 07 94, 01 (341) 413 41
San Juan de los Lagos
01 (395) 785 40 50
Tepatitlán
01 (378) 782 06 85
Zapotlanejo
01 (373) 734 04 90
Ameca
01 (375) 758 50 39, 01 (375) 75 8 00 83
Arandas
01 (348) 784 79 22
Atotonilco
01 (391) 917 04 45
Autlán
01 (317) 382 12 97
Capilla de Guadalupe
01 (378) 712 03 71
Ciuatlán
01 (315) 355 23 00
El Grullo
01 (321) 387 25 25
Encarnación de Díaz
01 (475) 953 2200
Jalostotitlán
01 (431) 746 06 97
Jesús María
01 (348) 704 01 44
Ocotlán
01 (392) 922 11 41
Pegueros
01 (378) 717 00 56
San Ignacio Cerro Gordo
01 (348) 716 01 01
San José de Gracia
01 (391) 911 02 47
Sayula
01 (342) 422 04 01
Tomatlán
01 (322) 298 72 72
Valle de Guadalupe
01 (347) 714 00 11
Valle Hidalgo
01 (495) 968 05 40
Yahualica
01 (344) 784 01 95

