Los Charros de Jalisco están a un juego de avanzar a la siguiente instancia de la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol. Este martes, concretaron una heroica remontada, lograron superar sus propias equivocaciones y estuvieron más que oportunos en el bat para vencer a Sultanes de Monterrey por una pizarra de 14-2 en el estadio Panamericano.

Charros se redimió ante sus errores y supo controlar la presión de verse abajo en la pizarra muy pronto en el compromiso. Sultanes se puso al frente en la primera entrada con un rodado de out de Esteban Quiroz que mandó al plato a Gustavo Núñez para poner la primera rayita de la noche.

Sin embargo, la tensión se hizo presente cuando el catcher Alfredo Hurtado cometió un wild pitch en el tercer capítulo que le permitió a Núñez volver a timbrar en la caja registradora para duplicar la ventaja.

Cuando parecía que en este juego Monterrey lograría descontar la serie, la respuesta de la ofensiva local llegó de manera pertinente. Un rally de tres anotaciones en la parte baja fue el augurio del poderío jalisciense para acercarse a consumar la misión.

A partir de ese episodio, no hubo uno en el que Jalisco no acumulara al menos una carrera. Aprovechándose de los endebles lanzamientos que presentaron los rivales, de los trece bateadores que utilizó Jalisco, nueve lograron sumar a la causa al llegar a tierra prometida.

Tanto Johneshwy Fargas como Michael Wielansky fueron los dos hombres más determinantes. El puertorriqueño tuvo cinco turnos al bat en los que remolcó dos anotaciones, conectó un jonrón y tocó home en una ocasión; mientras que el estadounidense bateó cuatro turnos, impulsó otras dos rayitas y también llegó dos veces al plato.

Por parte del pitcheo, el abridor Luis Payán se sacó la espinita de haber permitido dos rayitas en el inicio del encuentro y en cinco entradas completas de labor toleró cinco hits y tres pasaportes, pero repartió tres chocolates para ser parte de los artífices de la victoria.

El octavo inning fue uno de los más especiales, gracias a un rally de cuatro anotaciones que le puso la estocada final a los visitantes. Destacándose errores en el fildeo de los regios y la viveza de los caporales locales para saber finiquitar las oportunidades.

En caso de que Charros consiga una victoria ante Monterrey este miércoles 13 de agosto a las 19:30 horas en el inmueble de Zapopan, la novena de Benjamín Gil avanzará a la serie de zona con barrida incluida.