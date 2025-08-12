Eligen a Tlajomulco y Tlaquepaque como municipios prioritarios para la prevención del delito

Los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque fueron elegidos por el Gobierno Federal para contar con actividades relacionadas a la campaña de prevención y construcción de paz.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, eligió a ambos municipios para llevar a cabo acciones relacionadas a la prevención del delito debido a la incidencia delictiva que han presentado en los últimos años.

El mandatario aseguró que se trata de "una política integral de prevención del delito" y hacer frente a distintos hechos, enfocados en familias principalmente.

"Tienen que ver con talleres que se dan a familias. La presidenta de la República eligió dos municipios de Jalisco para dar atención en esta política de paz, de prevención del delito. Son talleres que se dan a familias acerca de prevención del delito. De estas campañas del canje de armas, muchos cursos que tienen que ver contra la violencia hacia las mujeres, contra la violencia intrafamiliar".

El anuncio lo hizo el gobernador en el marco de la ceremonia "Sí al desarme, sí a la paz", celebrada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. A la par, el gobernador destacó que han implementado estrategias como la construcción de colmenas en los municipios de Zapopan y Guadalajara para reducir la incidencia delictiva o impulsar al deporte.

Rocío Bárcena, subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos del Gobierno Federal, destacó que la campaña de canje de armas ha permitido recibir 5,087 armas de fuego en todo el país.

"Algunas de uso exclusivo del Ejército, pistolas, subametralladoras, carabinas, armas largas y armas cortas. Si salvamos una vida, muy bueno, pero estamos salvando muchas más".

El pasado 5 de agosto, este medio publicó que desde el 10 de enero y al 30 de junio, la campaña solamente había permitido canjear 9 armas de fuego en Jalisco, según datos proporcionados vía transparencia.

El Gobierno Federal impulsó esta estrategia ya que un estudio publicado por el Inegi en enero pasado reveló que el 73% de los homicidios cometidos en el país fueron cometidos con armas de fuego. Por ello, el programa busca que la población entregue sus armas a cambio de dinero, con la promesa de que no habrá represalias; incluso, si se trata de armamento de alto calibre o de uso exclusivo del Ejército.

Las bonificaciones ofrecidas alcanzan hasta los 26 mil pesos, según el tipo de arma y su funcionalidad.

